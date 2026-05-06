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Lula exige que Israel liberte Thiago Ávila de prisão injustificada

6 maio 2026 - 21:48
News ID: 1810873
Lula exige que Israel liberte Thiago Ávila de prisão injustificada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira (5) que a prisão do ativista brasileiro Thiago Ávila, detido após participar da flotilha “Global Sumud” rumo à Faixa de Gaza, constitui uma “ação injustificável do governo de ‘Israel’”, e cobrou a libertação imediata do brasileiro.

A Justiça israelense decidiu prolongar a detenção de Ávila até domingo, junto ao espanhol-palestino Saif Abu Keshek, sob acusações de “suspeitos de ligação com uma organização terrorista”, porém se apresentar nenhuma prova.

Em declaração publicada na plataforma X, Lula afirmou que a manutenção da detenção causa “grande preocupação” e deve ser condenada internacionalmente, ampliando a pressão sobre o governo israelense diante de denúncias de violações contra ativistas que tentam romper o bloqueio a Gaza.

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