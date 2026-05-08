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Maioria dos americanos se opõe à guerra contra o Irã

8 maio 2026 - 22:08
News ID: 1811567
Maioria dos americanos se opõe à guerra contra o Irã

Os resultados de uma pesquisa da PBS News/NPR/Marist revelou que mais de 60% dos entrevistados desaprovam as políticas do presidente republicano, Donald Trump, enquanto apenas 33% apoiam sua abordagem confrontativa, que coloca em risco o isolamento global de Washington.

A frustração pública aumentou drasticamente desde março passado, quando 54% dos americanos desaprovavam a guerra de Trump, enquanto apenas 33% concordavam com sua política em relação ao Irã.

A oposição à guerra de Washington contra o Irã foi ainda mais generalizada, com 61% dos americanos afirmando que a campanha militar dos EUA “causou mais mal do que bem”, uma opinião compartilhada por um quarto dos republicanos, enquanto apenas 38% acreditavam que ela “causou mais bem do que mal”.

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