Hezbollah Ataca Forças Israelenses Invasoras no Sul do Líbano

O Hezbollah detalhou na noite de quinta-feira os ataques em um comunicado divulgado por seu canal oficial no Telegram, sublinhando uma escalada marcante em sua campanha de resistência para proteger o sul do Líbano das repetidas violações do cessar-fogo pelo regime sionista.

De acordo com o comunicado, as operações incluíram ataques de precisão contra concentrações de soldados israelenses e veículos militares em várias áreas-chave ao longo da frente sul: al-Taybe, Shama, Biyyada, o triângulo Alman-Al-Qusayr e Khallet al-Raj, perto de Deir Siryan.

Esses ataques ocorrem enquanto o regime israelense persiste em suas incursões ilegais e atividades de estilo ocupacional em profundidade no território soberano libanês, em flagrante violação do frágil cessar-fogo negociado pelos Estados Unidos, que entrou em vigor no mês passado.

As operações do Hezbollah são uma resposta direta e proporcional às contínuas provocações do inimigo sionista, incluindo avanços terrestres, demolições e ataques aéreos que ceifaram dezenas de vidas libanesas apenas nos últimos dias.

Os combatentes da resistência, valendo-se de sua comprovada experiência em combate e capacidades avançadas, demonstraram mais uma vez sua prontidão para enfrentar e repelir os ocupantes a cada passo.

A resistência libanesa tem infligido consistentemente pesadas baixas às forças invasoras desde o início do confronto mais amplo.

Apesar das tentativas do regime de Tel Aviv de retratar sua presença no sul do Líbano como "medidas de segurança", a realidade no terreno revela um esforço desesperado para manter uma posição em meio a baixas crescentes e fracassos táticos.

O Hezbollah começou a lançar operações militares contra o regime israelense em 2 de março, em resposta à sua agressão contra o Irã, às suas repetidas violações do cessar-fogo de 2024 e à sua continuada ocupação do território libanês no sul do país.

Após o cessar-fogo entre o Irã e os EUA em 8 de abril, Tel Aviv foi compelida a aceitar um cessar-fogo no Líbano também, após Teerã ter exigido o fim dos ataques israelenses em solo libanês como uma de suas condições primárias nas negociações indiretas com Washington.

O exército israelense, no entanto, retomou rapidamente seus ataques ao sul do Líbano, emitindo ameaças de evacuação para diversas áreas mesmo após a trégua inicial de dez dias entre Tel Aviv e Beirute ter sido prorrogada por três semanas adicionais.

As forças de ocupação israelenses continuam também a controlar partes do sul do Líbano, onde impuseram a chamada "Linha Amarela" — um buffer militar coercitivo semelhante às notórias medidas de controle do regime na sitiada Faixa de Gaza.

De acordo com as autoridades libanesas, pelo menos 2.704 pessoas foram mortas e outras 8.311 ficaram feridas no Líbano desde que o regime israelense lançou sua nova ofensiva no início de março.

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