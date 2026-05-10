  1. Home
  2. serviço
  3. Irã

Força Aeroespacial do Irã declara estado de prontidão

11 maio 2026 - 01:37
News ID: 1812655
Força Aeroespacial do Irã declara estado de prontidão

A Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) reiterou sua prontidão para qualquer agressão, afirmando que aguarda apenas a ordem para atacar alvos inimigos. E alertou os adversários sobre a escala e a forma imprevisíveis da resposta do Irã a qualquer agressão futura.

 Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – “Os mísseis, drones e foguetes da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária Islâmica estão concentrados em alvos dos EUA e navios inimigos na região . Aguardamos a ordem de fogo”, declarou o Brigadeiro-General Seyed Majid Mousavi, comandante da Força Aeroespacial, em mensagem publicada na noite de sábado (9) em sua conta no X.

Brigadeiro-General Mousavi fez essas declarações depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, declarou que lançaria um ataque nuclear contra o Irã caso o diálogo não avançasse.

..............

308

Your Comment

You are replying to: .
captcha