Força Aeroespacial do Irã declara estado de prontidão

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – “Os mísseis, drones e foguetes da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária Islâmica estão concentrados em alvos dos EUA e navios inimigos na região . Aguardamos a ordem de fogo”, declarou o Brigadeiro-General Seyed Majid Mousavi, comandante da Força Aeroespacial, em mensagem publicada na noite de sábado (9) em sua conta no X.

Brigadeiro-General Mousavi fez essas declarações depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, declarou que lançaria um ataque nuclear contra o Irã caso o diálogo não avançasse.

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