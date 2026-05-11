Do Tamanho de Um Grão

Eu olhei o celular. O motorista do aplicativo já estava esperando há alguns minutos e eu ainda procurava o carro na rua. A via estava congestionada, carros estacionados um atrás do outro, e o número da placa se perdia no meio de tantos veículos. Demorei quase um minuto até encontrá-lo. Um senhor de meia-idade, com o rosto sereno e paciente, esperava atrás do volante.

Entrei apressada e pedi desculpas pelo atraso. Na mesma hora me lembrei que o aplicativo tem uma função para esses casos: se o passageiro atrasa e deixa o motorista esperando, pode pagar uma pequena compensação. Era uma quantia pequena, poucos reais. Mas era um direito dele.

Toquei no assunto. Ele olhou para mim, sorriu gentilmente e disse: — Não precisa não, senhora. Tá tudo bem. O importante é que a senhora já entrou.

Eu não consegui aceitar. Algo dentro de mim não se aquietava. Insisti: — Não, isso é seu direito. Eu atrasei o senhor e devo compensar.

Ele ainda fez questão de recusar algumas vezes, mas eu fui firme. No final, ele aceitou e eu fiz o pagamento. O motorista então começou a conversar: disse que muitas vezes ele aceita uma corrida, chega no local e o passageiro cancela sem dar nenhuma explicação, deixando-o no prejuízo depois de ter ido até lá.

Pensei comigo: quantos grãos pequenos parecem insignificantes para nós, mas são grandes para quem está do outro lado. Quando podemos reparar um direito alheio com uma quantia tão pequena, por que não fazer e nos livrarmos de uma dívida?

Talvez para muita gente essa cena pareça banal. “São só alguns reais, não vale tanto esforço”. Mas para mim o significado era outro. Naquele momento, um versículo do Alcorão não saía da minha cabeça:

«Quem fizer o equivalente ao peso de um grão de bem, verá. E quem fizer o equivalente ao peso de um grão de mal, verá.»

Era exatamente aí que estava o nó da questão. Nós costumamos achar que o “mal” tem que ser algo grande: uma injustiça explícita, corrupção grave, pecado enorme. Mas o versículo diz outra coisa: até do tamanho de um grão. Algo tão miúdo que podemos facilmente ignorar, dizer “não foi nada” e seguir em frente.

Os direitos das pessoas (haq al-nas) muitas vezes se escondem justamente nesses pequenos detalhes: no minuto em que atrasamos alguém, no pedaço de comida que pegamos sem permissão, na palavra que escapou e feriu o coração de outro. Tudo isso é “mal”. Pode parecer pequeno para nós, mas a balança de Deus não é como a nossa. Ele vê cada grão. E quando Deus diz “verá”, não significa apenas olhar. Significa registrar, contabilizar e, no momento certo, mostrar o resultado — tanto nesta vida quanto na outra. Nenhum grão de bem ou de mal se perde.

Quando observo nosso dia a dia, fico triste. Vejo as pessoas ignorando esses grãos o tempo todo. Outro dia, no sacolão, vi uma senhora pegando tomate um por um e apertando com a unha para testar se estava firme. Os que ficavam com marca da unha ela colocava de volta. No final, não comprou nenhum. No dia seguinte, aqueles tomates começariam a estragar justo no lugar da marca. O vendedor teria prejuízo, o próximo cliente receberia um produto ruim, e aquela senhora nem se lembraria do que fez. Um grão de mal. Um simples “peso de um átomo”.

Ou o motorista que estaciona em dupla fila, ou o pedestre que atravessa a rua sem olhar, ou o pão meio comido que vai parar no lixo. São todos grãos. Pequenos gestos que as pessoas acham que “não tem problema”, “ninguém vai perceber”. Mas Deus percebe. Deus vê.

E esse “verá” do versículo significa que esses grãos não desaparecem. Eles se acumulam. Grão por grão, formam montanhas de maus hábitos. Começam a aparecer ainda nesta vida. Uma sociedade que não leva a sério as pequenas mentiras, os pequenos direitos violados e as pequenas imoralidades, aos poucos normaliza as grandes.

Voltando àquela tarde dentro do carro: depois que paguei a compensação, o motorista agradeceu novamente. Talvez tenha achado que eu era uma passageira exagerada. Mas eu senti uma paz profunda no coração. Não disse “não tem problema”, porque tinha. Paguei o que era devido, mesmo que ele tivesse dito que não precisava. Porque aquele direito não era só dele — era também da minha consciência e da minha relação com Deus, que vê até o menor dos grãos.

Nós também veremos o resultado de nossas ações. E naquele dia, aqueles poucos reais tiveram para mim um valor muito maior. Foram o preço de um lembrete: na vida, nada é realmente pequeno. Nenhum direito é tão insignificante a ponto de ser ignorado. Nenhum grão é leve demais para não ter peso na balança de Deus.

E que bonito seria se começássemos justamente pelos grãos. Pelas coisas pequenas. Mesmo que nem todo mundo valorize, mesmo que muitos não liguem. Porque o outro lado do versículo também existe: quem fizer o equivalente ao peso de um grão de bem, também verá. Talvez nossa salvação esteja exatamente nesses pequenos grãos de bondade que podemos plantar todos os dias… e muitas vezes deixamos passar.