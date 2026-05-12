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Ministro afirma que o Líbano não aceitará um cessar-fogo falso com “Israel”

13 maio 2026 - 00:14
News ID: 1813592
Ministro afirma que o Líbano não aceitará um cessar-fogo falso com “Israel”

O Ministro da Cultura do Líbano, Ghassan Salameh, declarou que seu país “não aceitará um cessar-fogo fictício com Israel”. Ele enfatizou que qualquer acordo deve ser recíproco, ou seja, negociado entre Beirute e Tel Aviv.

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) –

Salameh alertou que as negociações diretas com a ocupação logo entrariam em conflito com “a mesma ganância israelense” que, segundo ele, era evidente nas conversas com a Síria. Ele esclareceu que um acordo de paz “está fora do atual quadro de deliberação no Líbano”.

Ele também questionou se “o outro lado” respeitaria um possível cessar-fogo e apontou para a falta de interesse de ”Israel” no resultado final das negociações, seja um acordo de paz ou qualquer outra coisa.

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