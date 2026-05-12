O Jihad das Mulheres nas palavras do Imam Ali (a.s.)

Agência Internacional Ahl al-Bayt (a.s.) – ABNA:

O Imam Ali (a.s.) afirma: «وَ جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ» — O jihad da mulher é o bom tratamento e companheirismo ao seu marido.

Asbagh ibn Nubatah, um dos companheiros mais próximos do Imam Ali (a.s.), relata que o Príncipe dos Crentes disse:

«كَتَبَ اللهُ الْجِهَادَ عَلَی الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فَجِهادُ الرَّجُلِ بَذْلُ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ حَتّی یُقْتَلَ فِی سَبِیلِ اللهِ وَ جِهادُ الْمَرْأَةِ أنْ تَصْبِرَ عَلَی ما رَأَتْ مِنْ أَذَی زَوْجِهَا وَ غَیْرَتِهِ»

“Allah tornou o jihad obrigatório para os homens e para as mulheres. O jihad do homem consiste em gastar sua riqueza e sua vida até ser morto no caminho de Allah. E o jihad da mulher consiste em suportar com paciência o que vê de incômodo por parte de seu marido e seu ciúme.”

O relato da mulher ansar

Em uma narração registrada no Ad-Durr al-Manthur de Suyuti, uma mulher da tribo dos Ansar, chamada Asma, procurou o Profeta Muhammad (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele e sua família) enquanto ele estava sentado entre seus companheiros. Ela disse:

“Que meu pai e minha mãe sejam sacrificados por ti! Venho como representante das mulheres. Não há mulher no Oriente nem no Ocidente que tenha sabido da minha vinda até ti e não compartilhe do mesmo sentimento que trago.

Ó Mensageiro de Allah! Cremos em ti e no Deus que te enviou. Porém, nós, mulheres, vivemos em uma espécie de cerco e privação: ficamos em casa, satisfazemos os desejos dos maridos, geramos vossos filhos, mas vós, os homens, tendes superioridade sobre nós: participais da oração de sexta-feira e das congregações, visitais os doentes, acompanhais os funerais, realizais Hajj após Hajj e, acima de tudo, o jihad no caminho de Allah.

Quando um de vós sai para o Hajj, a Umrah ou o jihad, nós guardamos vossos bens, tecemos vossas roupas e criamos vossos filhos. Dize-nos, ó Mensageiro de Allah: qual é a nossa parte na recompensa?”

O Profeta (s.a.a.w.) voltou-se completamente para seus companheiros e perguntou: “Vocês ouviram as palavras desta mulher? Algum dia já ouviram uma pergunta melhor sobre a religião?”

Os companheiros responderam: “Não imaginávamos que uma mulher pudesse chegar a tal nível de compreensão.”

Então o Profeta (s.a.a.w.) voltou-se para ela e disse:

«اِنْصَرِفی أیَّتُهَا الْمَرْاَةَ وَ أعْلَمِی مَنْ خَلْفَکَ مِنَ النِّسَاءِ أنَّ حُسْنَ تَبَعُّلِ إِحدَاکُنَّ لِزَوْجِهَا وَ طَلَبَهَا مَرْضَاتَهُ وَ اِتِّبَاعَهَا مُوافَقَتَهُ یَعْدِلُ ذلِکَ کُلِّهِ»

“Volta, ó mulher, e informa às mulheres que estão atrás de ti: que o bom companheirismo de uma de vós para com seu marido, buscando sua satisfação e seguindo-o com harmonia, equivale a todo esse conjunto de atos.”

A mulher retirou-se radiante de alegria, repetindo o takbir e o tahlil (Allah Akbar e La ilaha illallah).

Referências:

(۱) Al-Kafi, vol. 5, p. 9; Tahdhib al-Ahkam, vol. 6, p. 126; Wasail al-Shia, vol. 15, p. 23. (۲) Ad-Durr al-Manthur, vol. 2, p. 153. (۳) Compilado do livro Payam-e Imam Amir al-Mu’minin (a.s.), de Naser Makarem Shirazi, vol. 13, p. 123.