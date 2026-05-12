O Superpoder que é mais forte que as montanhas

Agência Internacional Ahl al-Bayt (a.s.) – ABNA: No mundo de hoje, ser “superpotência” é medido pelo número de bombardeiros, porta-aviões, Produto Interno Bruto e direito de veto no Conselho de Segurança. Porém, o Alcorão e as tradições oferecem critérios completamente diferentes — e muitas vezes opostos. A pergunta é: do ponto de vista de Deus e de Seus santos, quais são as características de um verdadeiro superpoder?

O Superpoder no Vocabulário da Revelação

1. Primeiro critério – Poder de dissuasão divina (não apenas militar)

Allah, o Altíssimo, diz: «E preparai contra eles tudo o que puderdes de força e de cavalos de combate, com os quais aterrorizareis o inimigo de Allah e o vosso inimigo...» (Al-Anfal, 60)

O objetivo dessa força é a dissuasão e o temor no coração do inimigo, não o início da guerra. O superpoder corânico é aquele contra o qual o inimigo se arrepende de atacar — não aquele que ataca os outros.

O Imam Ali (a.s.) declara no Nahj al-Balagha: «Não sejas daqueles que temem as pessoas em seu pecado e depositam esperança em Allah em sua obediência.»

Ou seja, um dos sinais de fraqueza é temer alguém que não seja Deus. O verdadeiro superpoder é aquele que, além de Allah, não teme ninguém — nem os Estados Unidos, nem a OTAN, nem sanções, nem ameaças.

2. Segundo critério – Honra independente (não uma honra dependente)

Allah afirma: «E Allah jamais dará aos incrédulos um caminho de domínio sobre os crentes.» (An-Nisa, 139)

Esta é uma lei divina imutável. O superpoder crente é aquele sobre o qual os incrédulos não possuem nenhum “caminho” de penetração ou dominação. Isto significa:

Independência econômica (sanções não o afetam);

Independência política (não aceita ditames estrangeiros);

Independência cultural (não se define sob o modelo ocidental).

O superpoder não é mera retórica; a honra deve se manifestar na prática e na independência real.

3. Terceiro critério – Poder suave da justiça (não o poder duro da opressão)

Allah diz: «Enviamos Nossos mensageiros com as evidências claras, e fizemos descer com eles o Livro e a Balança, para que as pessoas se levantem com justiça.» (Al-Hadid, 25)

O superpoder corânico é aquele que estabelece a justiça (qist), não o que explora as nações. As grandes potências de hoje podem ter bombas atômicas, mas não possuem a “Balança” da justiça — nem para si mesmas, nem para os outros.

Que superpoder é mais elevado do que aquele que usa sua força militar contra o inimigo, mas nunca a emprega por tirania ou ira contra inocentes?

4. Quarto critério – Apoio invisível (não apenas equipamentos materiais)

Allah prometeu aos Banu Israil: «Se estabelecerdes a oração, pagardes o zakat... certamente expiarei vossas más ações e vos farei entrar em Jardins sob os quais correm rios.»

Esse apoio divino não se limita ao Além. Na Batalha de Badr, um pequeno exército muçulmano venceu com a ajuda dos anjos. O verdadeiro superpoder é aquele que tem Allah atrás de si — e a condição para isso é cumprir os deveres religiosos e abandonar o que é proibido.

O Profeta Muhammad (s.a.a.w.) disse: «Aquele que teme Allah, todo o universo o temerá. E aquele que não teme Allah, Allah fará com que ele tema todas as coisas.»

O verdadeiro superpoder não pode ser detectado por satélites; ele está no exército do invisível de Allah.

5. Quinto critério – A vitória final do Direito, não a vitória temporária da força

«Querem apagar a Luz de Allah com suas bocas, mas Allah não deseja senão aperfeiçoar Sua Luz, ainda que os incrédulos detestem.» (At-Tawba, 32)

No olhar do Alcorão, superpoder não é quem tem mais bombas hoje, mas quem tem a História ao seu lado no final. Qarun afundou com seus tesouros, Nimrod foi destruído com sua grandeza, Faraó se afogou com seu exército. Mas os oprimidos justos herdarão a Terra: «A Terra será herdada por Meus servos virtuosos.»

O Imam Ali (a.s.) afirmou: «Todo o mundo é ignorância, exceto os lugares do conhecimento.»

Ou seja, o que permanece é o conhecimento, a piedade, a paciência e a justiça — não navios de guerra nem mísseis.

O verdadeiro superpoder é um superpoder moral

Se resumirmos todos os critérios do Alcorão e das tradições em uma única frase:

“O poder real é aquele que faz com que você não tema ninguém, mas faça todo opressor temer você.”

Os Estados Unidos são temidos por suas bombas. A China, por sua economia. A Rússia, por seu gás. Mas o crente verdadeiro tira seu poder de Allah, de modo que não teme e não amedronta — exceto o tirano. Esta é a honra sem humilhação, o poder sem opressão e a dissuasão sem agressão.

Referências: