China não sacrifica laços com o Irã diante da pressão dos EUA, afirma Reuters

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Em meio ao encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu homólogo chinês, Xi Jinping, a agência Reuters publicou na quarta-feira uma ampla reportagem sobre a dimensão da rivalidade entre Washington e Pequim em torno do Irã.

Segundo o relatório, analistas avaliam que, embora Xi Jinping possa aceitar incentivar o retorno das autoridades iranianas à mesa de negociações, é pouco provável que esteja disposto a reduzir o apoio econômico ao principal parceiro da China na Ásia Ocidental ou a restringir exportações de bens de uso dual necessários à indústria militar iraniana.

O veículo observa ainda que o presidente Donald Trump dispõe de instrumentos significativos de pressão sobre a China, incluindo a possibilidade de impor sanções a grandes bancos chineses.

No entanto, o uso dessas ferramentas pode gerar custos elevados, potencialmente difíceis de serem absorvidos pela economia dos Estados Unidos.

Nesse contexto, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou sanções contra 12 pessoas e empresas, acusadas de terem auxiliado as forças armadas iranianas na obtenção de armamentos e materiais utilizados na fabricação de drones Shahed.

Diante da pressão dos Estados Unidos, o Irã conta com parceiros como a China, país que integra a estratégia de Teerã para equilibrar sua posição geopolítica.

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