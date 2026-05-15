Irã Está na Vanguarda do Confronto ao Expansionismo do Regime Israelense, diz Chefe da ICRO

Discursando no 17º Fórum Internacional de Kazan e na Reunião de Ministros da Cultura da OCI na quinta-feira, o Hojat-ol-Islam Mohammad-Mahdi Imanipour acrescentou que a agressão americano-israelense contra o Irã não se limita à República Islâmica, mas representa uma guerra mais ampla contra todo o mundo muçulmano.

"Acreditamos profundamente que a guerra de agressão americano-israelense contra o Irã tem dimensões que vão além do nível territorial e nacional", disse ele na cúpula sediada pela cidade de Kazan, capital da República de Tartaristão da Rússia.

Ele afirmou que "a guerra de agressão americano-israelense imposta ao Irã sob pretextos é um exemplo claro de rebelião contra a humanidade e a liberdade."

Imanipour disse que "o assassinato do líder espiritual e defensor dos direitos Aiatolá Ali Khamenei, que tinha seguidores de todas as religiões e sociedades amantes da liberdade, o assassinato de 168 estudantes inocentes na Escola Shajareh Tayyebeh em Minab, as ameaças públicas de destruir uma das civilizações mais antigas do mundo... expuseram o verdadeiro rosto daqueles que falsamente afirmam defender a liberdade."

Imanipour observou que os Estados Unidos têm adotado políticas hostis contra o Irã desde a vitória da Revolução Islâmica em 1979. "A guerra recentemente imposta a nós foi a terceira desse tipo desde o início da Revolução Islâmica", disse ele.

Ele enfatizou que "a República Islâmica, em nome das nações livres e do mundo islâmico, está na vanguarda do confronto ao expansionismo do regime ocupante de Tel Aviv."

Imanipour declarou ainda que "o mundo islâmico tem sido por anos vítima de genocídio total e crimes contra a humanidade. Esta invasão e matança implacáveis tiveram muitas causas, desde o plano sinistro do chamado Grande Israel até o saque das riquezas de países independentes."

Ele alertou que a agenda expansionista israelense apoiada pelos EUA visa "saquear os recursos de todas as nações muçulmanas em toda a região da Ásia Ocidental."

O alto clérigo iraniano acrescentou que os EUA, Israel e seus aliados ocidentais também estão perseguindo uma agenda brutal contra os muçulmanos para suprimir "a busca pela justiça, o renascimento da espiritualidade e a adesão aos princípios."

"A principal preocupação das potências arrogantes é um novo discurso que desafia os valores imorais da democracia liberal e anuncia uma nova civilização", acrescentou ele.

O Hojat-ol-Islam Imanipour expressou decepção pelo fato de a comunidade internacional e as instituições globais terem permanecido em grande parte em silêncio diante dos crimes americano-israelenses.

"Infelizmente, as próprias instituições internacionais que deveriam prevenir esses crimes revelaram sua ineficiência ao mundo", disse ele.

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