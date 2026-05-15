Hamas: Al-Quds e a Mesquita de Al-Aqsa são a identidade imutável da Palestina

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – O movimento Hamas reiterou em um comunicado que, por mais que os ocupantes intensifiquem suas ações, ataques e restrições contra os moradores de Jerusalém, jamais conseguirão apagar o status e o simbolismo de Jerusalém e da Mesquita de Al-Aqsa do coração do povo palestino, nem enfraquecer sua firmeza e determinação na defesa de seus locais sagrados.

O Hamas acrescentou: “A resistência palestina permanecerá fiel ao seu compromisso de defender a Mesquita de Al-Aqsa e proteger o povo palestino, sua terra e seus locais sagrados. A bússola da resistência, independentemente dos sacrifícios feitos e da gravidade da agressão e das conspirações sionistas, sempre apontará para a libertação e a emancipação da ocupação”.

A resistência palestina concluiu enfatizando: “Fazemos um apelo às nações árabes e islâmicas para que cumpram suas responsabilidades históricas e religiosas em relação a Jerusalém e à Mesquita de Al-Aqsa. Também pedimos que empreguem todos os seus esforços para deter essas agressões contínuas, frustrar os planos dos ocupantes e exercer pressão sobre o inimigo por todos os meios e em todos os níveis”.

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