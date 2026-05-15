UNICEF: Israel matou 200 crianças no Líbano desde 2 de março

O organismo da ONU acrescentou que, além do impacto direto das bombas e dos ataques aéreos, estima-se que 770 mil crianças estejam sofrendo um “sofrimento acentuado” devido à exposição repetida à violência, às perdas e ao deslocamento.

O UNICEF informou que pelo menos 59 crianças foram mortas ou feridas no Líbano na última semana, apesar do acordo de cessar-fogo em vigor desde 17 de abril. Segundo a organização, 23 crianças foram mortas e outras 93 ficaram feridas desde 17 de abril.

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