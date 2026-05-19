Conferência “Em Memória do Líder Mártir” realizada em Lahore

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Uma conferência intitulada “Em Memória do Líder Mártir” foi realizada em Lahore, no Paquistão, com a participação de um grande número de estudiosos religiosos, intelectuais, figuras políticas e membros de diversas organizações religiosas.

Os palestrantes do evento enfatizaram a importância da resistência, da cultura do martírio e da necessidade de unidade da Ummah islâmica diante dos desafios contínuos enfrentados pela região.

A conferência memorial foi organizada pela seção de Lahore do Conselho dos Ulemás Xiitas do Paquistão (Punjab), em colaboração com a Khana-e-Farhang da República Islâmica do Irã (Centro Cultural Iraniano), em Lahore, e ocorreu no Centro Nacional de Lahore.

Os participantes prestaram homenagem ao Líder Mártir, à unidade islâmica e ao espírito da resistência islâmica. O encontro foi marcado por forte entusiasmo religioso e um espírito de solidariedade.

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