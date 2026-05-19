Ministério da Saúde confirma oito mártires em novos ataques israelenses no sul do Líbano

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): O Ministério da Saúde do Líbano informou o martírio de oito pessoas em decorrência dos mais recentes ataques israelenses contra diversas áreas no sul do país, marcando uma nova e flagrante violação do acordo de cessar-fogo mediado poucas semanas antes.

As forças de ocupação israelenses realizaram uma série de ataques aéreos no domingo, resultando no martírio de pelo menos oito pessoas e deixando outras 15 feridas, segundo o Ministério da Saúde Pública do Líbano.

O Centro de Operações de Emergência do ministério confirmou o balanço de vítimas após vários ataques israelenses contra áreas residenciais e cidades no sul do Líbano, em mais uma violação do frágil cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos e anunciado pelo presidente Donald Trump em 16 de abril.

Entre os ataques mais letais esteve um bombardeio aéreo contra a cidade de Tayr Falsay, que deixou pelo menos três mortos e oito feridos, incluindo três crianças.

Outros ataques atingiram a cidade de Tayr Debba, no distrito de Tiro, resultando no martírio de dois civis, entre eles uma criança, e deixando três feridos.

Em um ataque separado contra a cidade de Jouaiya, no distrito de Tiro, outras três pessoas foram martirizadas.

De acordo com autoridades libanesas, quase 3.000 pessoas foram martirizadas e mais de 9.000 ficaram feridas no Líbano desde o início da agressão militar israelense.

“Israel” mantém uma faixa sob ocupação no sul do Líbano que se estende por cinco a dez quilômetros em direção ao interior do território.

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