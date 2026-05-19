IRGC captura espiões do Mossad e desmantela células terroristas no Irã

As operações antiterrorismo ocorreram separadamente em diferentes províncias do país, de acordo com comunicado oficial do IRGC. As autoridades iranianas não divulgaram o número exato de detidos nem a localização específica das prisões.

Israel tradicionalmente não comenta operações do Mossad no exterior.

A declaração do IRGC visa demonstrar capacidade de contra-inteligência e projetar força diante da escalada militar na região, enquanto Teerã se prepara para possíveis ataques da coalizão EUA-Israel.

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