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IRGC captura espiões do Mossad e desmantela células terroristas no Irã

20 maio 2026 - 01:32
News ID: 1816533
IRGC captura espiões do Mossad e desmantela células terroristas no Irã

As forças de inteligência do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) anunciaram a captura de indivíduos acusados de espionagem em favor do Mossad, a agência de inteligência de Israel, além do desmantelamento de várias equipes terroristas em operações realizadas em todo o território iraniano.

As operações antiterrorismo ocorreram separadamente em diferentes províncias do país, de acordo com comunicado oficial do IRGC. As autoridades iranianas não divulgaram o número exato de detidos nem a localização específica das prisões.

Israel tradicionalmente não comenta operações do Mossad no exterior.

A declaração do IRGC visa demonstrar capacidade de contra-inteligência e projetar força diante da escalada militar na região, enquanto Teerã se prepara para possíveis ataques da coalizão EUA-Israel.

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