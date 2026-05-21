Irã a EUA e Israel: encontrem uma saída do "atoleiro" para o seu próprio bem

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Ismail Baghaei, afirmou que Estados Unidos e Israel devem assumir a responsabilidade pela guerra que iniciaram e encontrar uma saída do "atoleiro" o mais rápido possível "para o seu próprio bem".

Baghaei declarou que a continuação da agressão só trará mais prejuízos aos próprios autores do conflito, repetindo que a "República Islâmica não está à procura de guerra, mas também não fugirá de responder decisivamente a qualquer ameaça".

As declarações intensificam a retórica de Teerã em meio à crescente pressão militar e diplomática na região.

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