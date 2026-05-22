Iemenitas Enfatizam Plena Solidariedade com o Irã na Defesa contra os EUA e Israel

"Enfatizamos mais uma vez nossa plena solidariedade com a República Islâmica do Irã e seu direito de se defender", disse Mahdi al-Mashat em um comunicado no Dia da Unidade do Iêmen, na quinta-feira.

Ele também apoiou o direito do Irã de administrar e controlar o Estreito de Ormuz, impedir seu uso por adversários e enfrentar tudo que cause insegurança e instabilidade.

Al-Mashat observou que a agressão dos EUA e de Israel contra o Irã "parte da ideia de remover um grande obstáculo no caminho dos projetos e conspirações do inimigo sionista-americano."

Ele instou os países muçulmanos a se unirem em vez de se alinharem com os planos dos EUA e de Israel, ressaltando que os países da região não deveriam permitir que seu território e espaço aéreo fossem utilizados para ataques contra outras nações da região.

"Hoje, a neutralidade é traição, porque facilitar o inimigo é considerada a maior traição", acrescentou al-Mashat.

Ele observou que o Irã e outros membros do Eixo da Resistência "expuseram as fraquezas do inimigo e proporcionaram uma oportunidade adequada para enfrentar o seu bullying."

Isso ocorre em meio à escalada da retórica de guerra do presidente americano Donald Trump, que nos últimos dias ameaçou lançar novos ataques contra o Irã caso as discussões diplomáticas indiretas não resultem em um acordo.

Os EUA e Israel iniciaram uma nova rodada de agressão aérea contra o Irã em 28 de fevereiro, cerca de oito meses após terem realizado ataques não provocados contra o país.

A agressão dos EUA e de Israel foi lançada enquanto Teerã e Washington haviam realizado três rodadas de negociações indiretas na capital omanense de Mascate e na cidade suíça de Genebra, com planos de iniciar conversações técnicas em Viena, na Áustria.

O Irã começou a retaliar rapidamente os ataques, lançando sucessivas ondas de mísseis e drones contra os territórios ocupados por Israel, bem como contra bases e interesses americanos em países da região. O Irã também fechou o Estreito de Ormuz a seus inimigos e aliados após a agressão não provocada.

As autoridades iranianas introduziram controles muito mais rígidos no mês passado, após o presidente americano Donald Trump anunciar um bloqueio visando embarcações e portos iranianos.

Em outros momentos de sua fala, al-Mashat reiterou o apoio do Iêmen à Palestina e ao Líbano, convocando as nações árabes e muçulmanas a agirem para deter os crimes israelenses nesses territórios.

"Também alertamos o regime sionista criminoso sobre as consequências de continuar sua agressão contra os dois povos da Palestina e do Líbano", declarou.

Após o início do genocídio de Israel contra os palestinos em Gaza — que matou pelo menos 72.775 pessoas —, o Iêmen realizou operações de retaliação contra Israel em solidariedade aos habitantes de Gaza.

Al-Mashat também condenou veementemente a decisão da região separatista da Somalilândia de normalizar laços com Israel, alertando para o perigo que essa ação representa para o Iêmen e a região.

Ele prometeu que Sanaa continuará a lutar até que "cada centímetro" do Iêmen seja libertado, enfatizando que "estamos prontos para enfrentar qualquer agressão americana ou sionista no futuro."

"O povo iemenita não retornará aos tempos sombrios do governo passado", frisou o oficial.

A Arábia Saudita, apoiada pelos EUA e aliados regionais, lançou uma guerra devastadora contra o Iêmen em março de 2015 com o objetivo de suprimir um levante popular que havia derrubado um regime favorável a Riad. As forças armadas iemenitas e os Comitês Populares aliados defendem o país desde então, e, mais de seis anos após a invasão, as forças lideradas pela Arábia Saudita permanecem atoladas no que se tornou o "Vietnã saudita."

A guerra saudita deixou centenas de milhares de iemenitas mortos e deslocou milhões de outros. O conflito também destruiu a infraestrutura do Iêmen e espalhou fome e doenças infecciosas por todo o país árabe.

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