Divisões na administração Trump sobre guerra com o Irão levam à demissão de Tulsi Gabbard

Num contexto de crescentes fissuras internas na administração do presidente Donald Trump em relação a uma possível ação militar contra o Irã, a Diretora da Inteligência Nacional dos EUA, Tulsi Gabbard, apresentou a sua demissão do cargo.

A saída da responsável, conhecida por posições consideradas dissidentes dentro do establishment de segurança nacional, agrava o clima de instabilidade no seio do governo. Fontes não reveladas indicam que Gabbard terá discordado veementemente da linha dura defendida por setores próximos de Trump, nomeadamente no que diz respeito a uma escalada na Ásia Ocidental.

A demissão sublinha o ambiente de "confusão" já relatado no Pentágono e nos serviços de inteligência, à medida que a pressão sobre Teerã se intensifica.

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