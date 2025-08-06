As Sabedorias do Nahj al-Balaghah 12: A Amizade na Visão de Imam Ali

De acordo com a Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (ABNA), o tema da décima segunda sabedoria é a "amizade". O Imam Ali (A.S.) diz: «وَ قال علیه السلام أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ اکْتِسَابِ الْإِخْوَانِ، وَأَعْجَزُ مِنْهُ مَنْ ضَیَّعَ مَنْ ظَفِرَ بِهِ مِنْهُمْ.» "A pessoa mais incapaz é aquela que é incapaz de adquirir amigos; e mais incapaz do que ela é aquela que perde os amigos que conquistou."

Esta fala do Imam Ali (A.S.) foi citada antes de Sayyid Radhi em mais de 20 fontes de hadith, como Amali de Sheikh Sadooq, Istibsar de Sheikh Tousi, e Usul al-Kafi. Algumas fontes narrativas também citaram esta frase do Imam como parte de seu testamento ao Imam Ali (A.S.), uma parte do qual está mencionada na Carta 31 do Nahj al-Balaghah. No total, nas fontes narrativas antes e depois de Sayyid Radhi, cerca de 40 documentos narrativos para esta fala do Imam Ali (A.S.) são encontrados.

Como um ser social, o ser humano precisa de um conjunto de relações públicas na sociedade e em seu ambiente de vida. É natural que parte dessas relações seja para satisfazer necessidades materiais, e as pessoas, por meio de transações comerciais, financeiras e diversas compras e vendas, satisfazem essas necessidades. No entanto, nem todas as necessidades humanas se encaixam em formatos financeiros e comerciais. Fundamentalmente, muitas das necessidades emocionais do ser humano, além da família, são formadas no ambiente social, e é por isso que o ser humano precisa de amigos companheiros e agradáveis para satisfazer essas necessidades emocionais e sentimentais.

Entre os sermões, cartas e sabedorias do Nahj al-Balaghah, há muito material sobre a importância, o status, os tipos de amigos e a necessidade de evitar amigos inadequados. Se quisermos mencionar apenas alguns dos tópicos relacionados a "amigos" e assuntos correlatos, podemos elaborar uma lista relativamente detalhada. Por exemplo, em algumas listas temáticas do Nahj al-Balaghah, são mencionados tópicos como as regras para fazer amigos nas sabedorias 65, 158, 268, na Carta 31 e na sabedoria 158. Além disso, as aflições da amizade são expressas nas sabedorias 451, 418 e 480.

Na lista temática organizada com base na versão do Nahj al-Balaghah do falecido Dashti, que está no final deste livro, nas páginas 849 e 850, há uma lista de tópicos relacionados à amizade, que inclui eixos como etiqueta da amizade, aflições da amizade, moderação na amizade, realismo na amizade, evitar excessos e negligências na amizade, abandonar a amizade com os ignorantes, direitos dos amigos, a relação entre amizade e parentesco, a necessidade de respeitar os direitos dos amigos, como lidar com amigos que erram, a feiura da amizade baseada em expectativas e a feiura de criar dificuldades para os amigos, e outros tópicos.

Entre os tópicos relacionados à amizade no Nahj al-Balaghah, são mencionados tópicos como a amizade com Deus e a descrição de suas características, amizade com os profetas, amizade com a Ahl al-Bayt (A.S.), amizade com os amigos de Deus, o destino dos amigos e inimigos da Ahl al-Bayt (A.S.) e outros tópicos.

Fontes: