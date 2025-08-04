Características de Salman

Agência Internacional de Notícias Ahlul Bayt (ABNA):

«عَن مَنصورِ بنِ بَزرَج، قال: قُلتُ لِأَبی‌عَبدِاللّهِ الصّادِق علیه‌السلام: ما أَکثَرَ ما أَسمَعُ مِنکَ یا سَیِّدی ذِکرَ سَلمانَ الفارسی»

O narrador diz: "Quantas vezes ouço de ti, ó meu Mestre, a menção de Salman, o Persa!"

Fica claro que Sua Eminência [Imam Sadiq (A.S.)] repetidamente falava sobre Salman. Essa pessoa se admira do que levou o Imam a prestar tanta atenção a ele, ou talvez a ter tanto afeto por ele, e assim por diante.

«فَقال: لاتَقُل «الفارسی» وَ لکِن قُل سلمانَ المحمّدی»، ou seja, sua afiliação vai além da etnia e da pátria; é uma afiliação religiosa. Isso, é claro, de forma alguma é uma crítica ao povo persa; o Nobre Profeta e os Imames (A.S.) elogiaram e exaltaram os persas – o povo do Irã; disso não há dúvida. [O Imam] quer dizer que essa pessoa está acima de ser conhecida por uma afiliação étnica; sua afiliação é de crença, religião e ao Profeta; ele é como se fosse, por exemplo, um filho do Profeta.

«أَ تَدری ما کَثرَةُ ذِکری لَه؟» [O Imam disse] "Sabes por que tanto o menciono?" «قُلتُ: لا. قال: ثَلاثِ خِصالٍ», "Disse: Não. Ele disse: Por três qualidades." Três características estavam em Salman, e isso faz com que eu o mencione e diga seu nome com frequência – talvez, por exemplo – para honrá-lo, glorificá-lo ou demonstrar afeto por ele.

Quais são essas três qualidades? «أَحَدُها: ایثارُه هَوی أَمیرِالمؤمنین علیه‌السلام عَلی هَوی نَفسِه», A primeira delas é: a preferência dele pelo desejo de Amir al-Mu'minin (A.S.) sobre o seu próprio desejo. Isso mostra que mais de uma vez aconteceu de o Imam desejar algo, e Salman desejar outra coisa em seu coração e em sua mente, mas ele preferiu o desejo e a vontade de Amir al-Mu'minin – "hava" significa desejo – sobre o seu próprio desejo.

Vejam a posição de Amir al-Mu'minin! Embora estas sejam apenas pequenas porções daquela grandeza e glória divina, angelical e majestosa, mas, bem, cada uma delas é um sinal.

«وَ الثّانیَة: حُبُّهُ لِلفُقَراء وَ اختیارُه اِیّاهُم عَلی أَهلِ الثّروةِ وَ العَدد», [A segunda:] Ele amava os pobres. Algumas pessoas da classe desfavorecida da sociedade chegam a detestá-los; não estão dispostas a ir ao seu lado, a olhar para eles! Consideram-se superiores a eles; mas ele não; ele amava os pobres, preferia-os aos ricos. Se, por exemplo, houvesse uma situação em que ele tivesse que escolher entre ir à casa de um capitalista muito respeitável e muito rico, ou à casa de um pobre, ou se tivesse que cumprimentar um ou outro, ele preferiria o pobre ao rico.

Estas são lições. Nós, estudantes religiosos, nós, a comunidade clerical e acadêmica, uma de nossas características desde o início tem sido a proximidade com os fracos e as classes desfavorecidas; isso é uma grande vantagem. Sim, às vezes os ricos poderiam procurar um estudioso, e ele também lhes mostraria respeito, mas o convívio de nossos clérigos, nossos estudiosos, nossas autoridades religiosas, nossos imames de oração – os estudiosos que estavam com o povo – era principalmente com as pessoas pobres e de classe média baixa; isso é algo muito importante; devemos mantê-lo. Agora que os estudiosos e o clero alcançaram uma posição no mundo da política, não devemos perder o que é a nossa história e a nossa antiga tradição. É inaceitável que um estudioso em uma cidade, por exemplo, seja conhecido entre o povo por conviver com comerciantes, ricos e proprietários de terras – em festas em suas casas; em jardins – mas não ter convivência com os pobres; isso não é bom. Esta é mais uma característica.

«وَ الثّالِثَة: حُبُّهُ لِلعِلمِ وَ العُلَماء», A terceira: Salman amava o conhecimento e os estudiosos. Essas três características neste grande homem fizeram com que o Imam Sadiq, com toda a sua glória e grandeza, sentisse inclinação por ele, demonstrasse afeto – ou honra e reverência – por ele. «إِنَّ سَلمانَ کانَ عَبداً صالِحاً حَنیفاً مُسلِماً وَ ما کانَ مِنَ المُشرِکین», [Ele disse: Salman era um servo justo, sincero, muçulmano e não era dos idólatras.]