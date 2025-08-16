Crise em Gaza: fome pode causar 500 mortes por dia

“Estamos à beira de um ponto em que poderíamos testemunhar a morte de 500 pessoas por dia”, afirmou o diretor-geral do Ministério da Saúde em Gaza, Dr. Munir Al-Barsh, em entrevista à TRT Arabic.

Ele denunciou que a ocupação israelense cometeu um “genocídio sanitário” na Faixa de Gaza, afetando todo o setor médico.

Al-Barsh descreveu um cenário devastador nos hospitais: médicos desmaiando durante cirurgias por desnutrição, sobrevivendo com apenas 200 gramas de arroz por dia e abrindo mão da própria alimentação para sustentar filhos e famílias.

“Enquanto isso, a ocupação continua atacando profissionais de saúde com assassinatos e prisões, e nega aos feridos e doentes seu direito mais básico ao tratamento”, acrescentou.

Ele também destacou que “estes relatos revelam a magnitude da tragédia, que ultrapassou os limites de qualquer crise humanitária convencional: um sistema de saúde paralisado, grave escassez de medicamentos, hospitais fora de serviço, centenas de milhares de feridos sem tratamento e crianças enfrentando fome e insegurança alimentar”.

Segundo Al-Barsh, a cada dia que passa, a Faixa de Gaza se aproxima de um colapso total, cenário que ameaça a morte de centenas de pessoas diariamente, a menos que a comunidade internacional tome medidas imediatas para deter a guerra e abrir os pontos de passagem para permitir a entrada de ajuda médica e humanitária.

