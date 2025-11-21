Falar e Silenciar: A Arte da Vida Serena [Explicação de um Hadith] 1

ABNA ‌Brasil: Hujjat al-Islām wal-Muslimīn Mohammad Hossein Amin, escritor e pesquisador religioso, analisou este belo e precioso Hadith em um artigo exclusivo para a ABNA.

"O Imam Sadiq (A.S.) disse: O sono é o calmante do corpo, o falar é o alívio da alma, e o silêncio é a causa do descanso do intelecto."

Este Hadith, breve mas profundo, do Imam Sadiq (A.S.), abre uma janela clara para a melhor compreensão da relação entre o corpo, a alma e o intelecto humanos. A seguir, analisamos esses três conceitos com base nos ensinamentos religiosos e nas descobertas científicas.

O Sono: O Ingrediente da Tranquilidade Corporal

O sono é apresentado pelo Imam Sadiq (A.S.) como o calmante do corpo. Esta verdade foi claramente confirmada pela ciência médica hoje. O sono permite a regeneração celular, a reparação de tecidos e o fortalecimento do sistema imunológico. Pesquisas recentes demonstraram que o sono adequado reduz o stress, melhora a memória e aumenta a capacidade de aprendizagem [1]. O Alcorão Sagrado também aponta para a importância do sono:

«وَجَعَلْنَا نَوْمَکُمْ سُبَاتًا»

(E fiz do vosso sono um repouso [ou cura/pausa]. Sura An-Naba, versículo 9).