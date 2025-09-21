Austrália e Canadá reconhecem oficialmente o Estado da Palestina

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): O Canadá foi o primeiro a anunciar sua decisão, tornando-se o primeiro país do G7 a reconhecer oficialmente um Estado palestino, depois que seu primeiro-ministro, Mark Carney, comunicou o reconhecimento do Estado da Palestina nas redes sociais.

Em sua mensagem, Carney criticou duramente o regime israelense, acusando-o de “trabalhar meticulosamente para impedir que a perspectiva de um Estado palestino nunca venha a ser estabelecida” por meio de sua “implacável política de expansão de assentamentos na Cisjordânia” e sua contribuição para o “desastre humanitário em Gaza”.

“Seu ataque contínuo em Gaza já matou dezenas de milhares de civis, deslocou mais de um milhão de pessoas e provocou uma fome devastadora e evitável, violando assim o direito internacional. A política declarada do atual governo israelense é agora que ‘não haverá um Estado palestino’”, repudiou Carney.

Pouco depois, a Austrália reconheceu o Estado “independente e soberano” da Palestina. “Ao fazê-lo, a Austrália reconhece as aspirações legítimas e de longa data do povo palestino em ter seu próprio Estado”, afirmaram o primeiro-ministro Anthony Albanese e a ministra das Relações Exteriores Penny Wong, respectivamente, em uma declaração conjunta.

Mais tarde, o Reino Unido, aliado histórico de Israel, por meio de um vídeo do seu primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, confirmou o reconhecimento formal do Estado palestino, diante do “crescimento do horror no Oriente Médio (Ásia Ocidental)” e com “a esperança de manter viva a possibilidade de paz”.

Ele afirmou que a crise em Gaza atingiu níveis sem precedentes de fome e destruição, e que dezenas de milhares de pessoas morreram, incluindo aquelas que coletavam alimentos e água. Além disso, ressaltou que a ajuda que chega é insuficiente e pediu a Israel que levante as restrições nas passagens e permita o fluxo de ajuda humanitária.

....................

