Número de mártires dos novos ataques israelenses em várias regiões de Gaza chega a 90

29 outubro 2025 - 17:07
Fontes médicas da Faixa de Gaza informaram, na madrugada desta quarta-feira, que, após a violação do cessar-fogo pelo regime sionista, o número de mártires dos bombardeios aéreos — nas regiões norte e sul da Faixa de Gaza — chegou a 90.

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Fontes hospitalares da cidade de Gaza informaram que mais de 16 dos mártires são crianças que perderam a vida no ataque israelense contra casas residenciais na região.

De acordo com uma fonte do hospital Al-Awda, na Faixa de Gaza, oito pessoas, incluindo quatro crianças, morreram no ataque israelense contra uma casa particular no campo de refugiados de Al-Nuseirat.

Da mesma forma, uma fonte do hospital Al-Shifa, na Faixa de Gaza, relatou que, em um ataque israelense contra outra residência na área de Tel al-Hawa, no sudoeste da cidade de Gaza, uma mãe e sua filha recém-nascida morreram.

