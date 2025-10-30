Relação entre Nutrição e Longevidade no Estilo de Vida Islâmico

ABNA Brasil: A importância da nutrição saudável e sua influência na longevidade têm um lugar especial tanto nas ciências médicas modernas quanto nos ensinamentos islâmicos. O Islã, ao enfatizar a preservação da saúde e o afastamento dos extremos (ifrāt wa tafrīṭ), apresenta um estilo de vida no qual a nutrição saudável desempenha um papel chave na melhoria da qualidade de vida e na longevidade.

Fundamentos no Alcorão e no Hadith sobre a Nutrição e a Longevidade

1. A Preservação da Saúde como Confiança Divina (Amānah)

"E não vos lanceis com vossas próprias mãos à destruição (tahlukah)." (1)

Este versículo proíbe claramente o suicídio e qualquer ato que prejudique a saúde humana. A nutrição não saudável, que leva a doenças e à redução da longevidade, é um exemplo de "destruição".

Um dos direitos mais importantes que o corpo tem sobre o ser humano é a preservação de sua saúde. A nutrição saudável é uma ferramenta para cumprir esse direito e preservar esta confiança divina. Portanto, manter a saúde do corpo é essencial para a adoração e a servidão a Deus, e a nutrição saudável é um dos pilares dessa preservação.

2. Ênfase na Moderação e Abstenção da Gula (Isrāf)

"E comei e bebei, mas não vos excedais (tusrīfū). Por certo, Ele não ama os que se excedem." (2)

Este versículo é o mandamento corânico mais fundamental sobre a nutrição. O excesso (isrāf) ao comer, seja em quantidade (gula) ou em qualidade (consumo excessivo de substâncias nocivas), ameaça a saúde do corpo e encurta a vida.

Hadith do Profeta (S.A.A.W.):

"O filho de Adão não encheu um recipiente pior do que o seu estômago. Bastam para o filho de Adão algumas poucas mordidas que endireitem suas costas. E se ele for inevitavelmente comer mais, então que seja um terço [do estômago] para sua comida, um terço para sua bebida, e um terço para sua respiração." (3)

Este Hadith enfatiza claramente a moderação ao comer e a abstenção da gula, que é um dos fatores mais importantes para aumentar a longevidade e prevenir doenças crónicas.

3. Ênfase em Alimentos Limpos, Lícitos (Halal) e Puros (Tayyib)

"Ó humanos, comei do que há na terra, sendo lícito (ḥalālan) e puro (ṭayyiban)." (4)

Halal refere-se ao aspeto legal-religioso e tayyib refere-se ao aspeto de limpeza, saúde e utilidade do alimento. O consumo de alimentos tayyib (puros e úteis) é essencial para a saúde do corpo e da alma. Ganhar sustento lícito (halal) leva a alimentos lícitos, o que tem um impacto positivo no corpo e na alma.

4. A Importância de Certos Alimentos Específicos

O Islã recomendou alguns alimentos que são cientificamente reconhecidos como benéficos hoje e que podem contribuir para a longevidade:

Tâmara: O Profeta (S.A.A.W.) amava as tâmaras e as considerava um alimento completo.

O Profeta (S.A.A.W.) amava as tâmaras e as considerava um alimento completo. Azeite de Oliva: É mencionado no Alcorão e nas narrações, sendo considerado um óleo abençoado.

É mencionado no Alcorão e nas narrações, sendo considerado um óleo abençoado. Leite e Mel: Reconhecidos como alimentos curativos e nutritivos.

Reconhecidos como alimentos curativos e nutritivos. Vegetais e Frutas: Seu consumo é enfatizado nas narrações.

Essas recomendações estão em consonância com a ênfase da ciência da nutrição no consumo de alimentos naturais, ricos em vitaminas e minerais, que desempenham um papel na prevenção de doenças e no aumento da longevidade.

5. Ênfase em Evitar Doenças

Muitas narrações oferecem estratégias para evitar doenças, muitas das quais estão relacionadas à nutrição. Uma vez que as doenças crónicas (como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares) são os principais fatores que reduzem a longevidade, as recomendações nutricionais do Islã para a sua prevenção contribuem indiretamente para o aumento da longevidade.

Hadith do Profeta (S.A.A.W.):

"O estômago é a morada de toda doença, e a abstenção (ḥimyah) é a cabeça de todo remédio." (5)

Este Hadith demonstra claramente que a raiz de muitas doenças reside na nutrição inadequada e que a sua correção é a base do tratamento e da prevenção, o que ajuda a manter a saúde e aumentar a longevidade.

Impactos Práticos da Nutrição Islâmica na Longevidade

Redução de Doenças Crónicas: A moderação alimentar, a abstenção da gula e o consumo de alimentos halal e tayyib levam naturalmente à redução da obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão e doenças cardiovasculares – todos fatores principais de redução da longevidade.

A moderação alimentar, a abstenção da gula e o consumo de alimentos halal e tayyib levam naturalmente à redução da obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão e doenças cardiovasculares – todos fatores principais de redução da longevidade. Fortalecimento do Sistema Imunológico: O consumo de alimentos naturais e tayyib fortalece o sistema imunológico e aumenta a resistência a infeções e doenças.

O consumo de alimentos naturais e tayyib fortalece o sistema imunológico e aumenta a resistência a infeções e doenças. Aumento de Energia e Vitalidade: A nutrição adequada fornece ao corpo a energia necessária para as atividades diárias e adoração, e aumenta a vitalidade física e mental, o que melhora a qualidade de vida e mantém o indivíduo ativo por mais tempo.

A nutrição adequada fornece ao corpo a energia necessária para as atividades diárias e adoração, e aumenta a vitalidade física e mental, o que melhora a qualidade de vida e mantém o indivíduo ativo por mais tempo. Saúde Mental: A ligação direta entre a saúde intestinal e a saúde cerebral (o eixo intestino-cérebro) é confirmada pela ciência moderna. A nutrição saudável no Islã contribui para a saúde do sistema digestivo e, indiretamente, ajuda na saúde mental e na redução do estresse e da ansiedade, o que é um fator importante para o aumento da longevidade.

Notas de Rodapé: