O pai e a mãe do Imam Ali (a.s.)

O nobre pai do Imam Ali (a.s.) foi Abu Talib ibn Abd al-Muttalib, irmão consanguíneo de Abdullah ibn Abd al-Muttalib, pai do Profeta Muhammad (a.s.), sendo a mãe de ambos Fatimah bint Amr al-Makhzumi [1]. Abu Talib foi aquele que, após o falecimento de Abd al-Muttalib, assumiu a tutela do Profeta Muhammad (a.s.) e, quando este foi investido da missão profética, passou a apoiá-lo e defendê-lo [2].

A venerável mãe do Imam Ali (a.s.) foi Fatimah bint Asad ibn Hashim ibn Abd Manaf. Por essa razão, o Imam Ali (a.s.) e seus irmãos e irmãs foram as primeiras pessoas a serem haxemitas tanto pelo lado paterno quanto pelo materno [3].

Fatimah bint Asad esteve entre as primeiras mulheres a crer no Profeta (a.s.) e a abraçar o Islã. Ela suportou, juntamente com o esposo e a família, as adversidades do período em Meca e, por ocasião da migração do Profeta (a.s.), também emigrou para Medina, onde veio a falecer. O Profeta (a.s.) a envolveu em seu próprio manto como mortalha e lhe inculcou a profissão de fé na wilayat de seu filho, Ali ibn Abi Talib (a.s.) [4].

O nascimento do Imam Ali (a.s.) na Kaaba

O nascimento do Imam Ali (a.s.) ocorreu no dia treze de Rajab do trigésimo ano após o Ano do Elefante, na cidade de Meca, dentro da Casa de Deus (a Kaaba). O nascimento no interior da Kaaba é uma virtude exclusiva do Imam Ali (a.s.), com a qual Deus Altíssimo o distinguiu. Nem antes dele, nem depois, tal mérito foi concedido a qualquer outro ser humano [5].

Algumas fontes relatam o episódio de seu nascimento da seguinte forma:

“Certo dia, al-Abbas ibn Abd al-Muttalib encontrava-se sentado diante da Kaaba juntamente com Yazid ibn Qa‘nab, um grupo dos Banu Hashim e algumas pessoas da tribo Banu al-‘Uzza. Subitamente, Fatimah bint Asad entrou na Mesquita, grávida de Ali (a.s.) há nove meses, sentindo as dores do parto. Ela parou diante da Kaaba, ergueu os olhos ao céu e disse: ‘Ó meu Senhor! Eu creio em Ti, em todos os Profetas e Mensageiros que enviaste e em todos os Livros que revelaste. Confirmo as palavras de meu antepassado Ibrahim (a.s.), que edificou esta Casa. Peço-Te, pelo direito desta Casa, pelo direito daquele que a edificou e pelo direito deste filho que trago em meu ventre — que fala comigo e cuja companhia me consola, e do qual estou certa de que é um dos sinais da Tua majestade e grandeza — que facilites para mim o seu nascimento’.

Al-Abbas e Yazid ibn Qa‘nab disseram: quando Fatimah concluiu essa súplica, vimos que a parede posterior da Kaaba se abriu. Fatimah entrou por aquela abertura e desapareceu de nossa vista; em seguida, a fenda se fechou, por ordem de Deus. Tentamos abrir a porta da Kaaba, mas não conseguimos. Então compreendemos que se tratava de um desígnio divino. Fatimah permaneceu três dias dentro da Kaaba.

As pessoas de Meca comentavam o acontecimento nas ruas e nos mercados, e as mulheres narravam o fato com admiração. No quarto dia, a mesma parte da parede da Kaaba voltou a se abrir, e Fatimah bint Asad saiu trazendo em seus braços o recém-nascido Ali ibn Abi Talib, dizendo: ‘Ó povo! Deus Altíssimo escolheu-me dentre Suas criaturas e concedeu-me virtude sobre as mulheres eleitas que me precederam. Pois Deus escolheu Asiyah, filha de Muzahim, e ela adorou a Deus em segredo num local onde não era apropriado adorá-Lo senão em caso de necessidade, isto é, na casa do Faraó. E Deus escolheu Maryam, filha de ‘Imran, facilitou-lhe o nascimento de ‘Isa (a.s.) e fez com que, no deserto, ela sacudisse uma palmeira seca da qual caíram tâmaras frescas. Contudo, Deus concedeu-me uma virtude superior à delas e a todas as mulheres do mundo que me precederam, pois dei à luz dentro de Sua Casa Eleita e permaneci nela por três dias, alimentando-me dos frutos e alimentos do Paraíso. Quando quis sair, trazendo nos braços meu filho escolhido, uma voz invisível me chamou: “Ó Fatimah! Dá a este filho nobre o nome de Ali, pois Eu sou Allah, o Altíssimo (al-‘Ali al-A‘la). Criei-o de Meu poder, majestade e glória; concedi-lhe plena participação em Minha justiça; derivei seu nome de Meu Nome sagrado; eduquei-o com Minhas nobres qualidades; confiei-lhe Meus assuntos; tornei-o conhecedor de Minhas ciências ocultas; ele nasceu em Minha Casa Sagrada; será o primeiro a proclamar o adhan sobre ela, a quebrar os ídolos e a lançá-los do alto da Kaaba; lembrará a Minha grandeza, majestade, magnificência e unicidade. Ele é o Imam e o líder após Meu amado e escolhido dentre todas as Minhas criaturas, Muhammad (a.s.), Meu Mensageiro, e será o seu wasi (sucessor). Bem-aventurado aquele que o amar e o auxiliar, e ai daquele que se opuser a ele, não o auxiliar e negar o seu direito’.“ [6]

O nascimento do Imam Ali (a.s.) nas fontes sunitas

O nascimento do Imam Ali (a.s.) na Kaaba também é mencionado em numerosas fontes sunitas. Sheikh Agha Bozorg Tehrani, em al-Dhari‘ah, menciona uma obra intitulada Ali wa al-Ka‘bah, escrita por Mahdi ibn Muhammad-Taqi ibn Ibrahim Naqavi, na qual, com base em vinte e duas obras de eruditos sunitas, demonstra-se que o Imam Ali (a.s.) nasceu na Kaaba [7].

Allamah Amini trata extensamente do tema e cita, entre outros, al-Hakim al-Nishapuri, que em al-Mustadrak ‘ala al-Sahihayn afirma:

“Wa qad tawatarat al-akhbar anna Fatimah bint Asad waladat Amir al-Mu’minin Ali ibn Abi Talib karrama Allah wajhah fi jawf al-Ka‘bah”, ou seja, os relatos são transmitidos de forma massiva de que Fatimah bint Asad deu à luz Amir al-Mu’minin Ali ibn Abi Talib dentro da Kaaba [8].

Também se cita Ganj‘i al-Shafi‘i, em al-Kifayah, transmitindo de Ibn Najjar, de al-Hakim al-Nishapuri, que afirmou:

“Amir al-Mu’minin Ali ibn Abi Talib nasceu em Meca, na Casa de Deus, na noite de sexta-feira, dia treze do mês de Rajab, trinta anos após o Ano do Elefante. Nem antes nem depois dele, alguém nasceu no Bayt Allah al-Haram, sendo essa uma honra concedida a ele em razão de sua elevada posição”.

Seguindo essa mesma linha, Ahmad ibn Abd al-Rahim al-Dehlawi, conhecido como Shah Wali Allah, em Izalat al-Khafa’, escreve que os relatos são mutawatir no sentido de que Fatimah bint Asad deu à luz Amir al-Mu’minin Ali dentro da Kaaba, no dia treze de Rajab, trinta anos após o Ano do Elefante, e que ninguém além dele nasceu ali, nem antes nem depois.

Mahmud al-Alusi, autor do Tafsir Ruh al-Ma‘ani, ao comentar um verso do poema de ‘Abd al-Baqi al-‘Umari em louvor ao Imam, escreve que o nascimento de Amir al-Mu’minin (karrama Allah wajhah) na Casa de Deus é um fato amplamente conhecido no mundo e registrado nas obras de sunitas e xiitas, afirmando ainda que ninguém além dele nasceu na Casa de Deus, e quão apropriado é que o Imam dos Imames tenha nascido no local que é a qibla dos muçulmanos [9].

Cabe observar que os xiitas costumam referir-se ao Imam Ali com a expressão “(a.s.)”, enquanto os sunitas geralmente utilizam “karrama Allah wajhah”. Jalal al-Din Muhammad Dawani, filósofo falecido em 908 H., que ao final da vida adotou o xiismo, explica em Nur al-Hidayah fi Ithbat al-Wilayah que, segundo muitos sábios sunitas, mesmo quando o Imam Ali (a.s.) estava no ventre de sua mãe, Fatimah bint Asad, o Profeta Muhammad (a.s.), ao vê-la, levantava-se involuntariamente. Questionado sobre isso, respondeu que o feto em seu ventre manifestava-se como se estivesse em posição de respeito, acompanhando os movimentos do Profeta (a.s.) [10].

Questionamento sobre o nascimento do Imam Ali (a.s.) na Kaaba

Alguns tentaram negar a virtude do nascimento do Imam Ali (a.s.) na Kaaba, alegando que, naquela época, os idólatras haviam transformado a Kaaba em um local de ídolos. Contudo, essa objeção não se sustenta, pois o Alcorão se refere à Kaaba como a Casa de Deus — “E quando designamos para Ibrahim o lugar da Casa: não Me associes coisa alguma e purifica Minha Casa para os que a circundam, os que nela permanecem e os que se inclinam e se prostram” (Surata al-Hajj, 26) [11] — além do fato de que, até a revelação do versículo da mudança da qibla, a Kaaba, mesmo contendo ídolos, era o local de orientação dos muçulmanos.

