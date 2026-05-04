Israel estende detenção de Thiago Ávila e Saif Abu Kesheke

Segundo a embaixada brasileira, Ávila afirmou ter sido submetido a tortura, espancamentos e maus-tratos durante sua detenção em “Israel”. Abu Keshek foi submetido a tortura e graves abusos enquanto detido a bordo do navio militar antes de ser transferido.

Durante uma visita monitorada, na qual ele estava separado por um vidro e não podia se comunicar livremente, funcionários da embaixada observaram marcas visíveis em seu rosto. Ele também relatou dores significativas, principalmente no ombro.

...................

308