ONU Verifica 295 Mortes de Jornalistas em Gaza e Classifica a Região como Epicentro Global do Perigo para a Imprensa

O escritório afirmou que Gaza se tornou o lugar mais perigoso do mundo para jornalistas, com pelo menos 295 profissionais de mídia verificados como mortos em ataques israelenses desde o início da guerra.

Em uma publicação no X, o escritório convocou ação imediata além de meras condenações, exigindo responsabilização, proteção dos jornalistas e acesso independente da mídia à faixa sitiada.

"Gaza é o lugar mais perigoso do mundo para jornalistas", disse o escritório.

O órgão observou que verificou as mortes de 295 jornalistas em ataques israelenses em Gaza — um número assombroso que ressalta o direcionamento sistemático de profissionais de mídia.

O organismo da ONU também destacou a catástrofe humana mais ampla, afirmando que desde 7 de outubro de 2023, a guerra israelense em curso em Gaza resultou em dezenas de milhares de mortes e feridos palestinos, a grande maioria deles mulheres e crianças. Muitas vítimas permanecem soterradas sob os escombros.

A declaração veio no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, com o Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, descrevendo a guerra como uma "armadilha mortal para a mídia".

Grupos de direitos humanos acusaram repetidamente Israel de atacar deliberadamente jornalistas e seus familiares, bem como escritórios de mídia, em um esforço para silenciar a cobertura das atrocidades em Gaza.

O regime israelense não permitiu que a mídia estrangeira independente entre na faixa, controlando todo o fluxo de informações e bloqueando rotineiramente o trabalho dos repórteres palestinos.

O Escritório de Direitos Humanos da ONU instou a comunidade internacional a ir além das condenações verbais e tomar medidas concretas para garantir a responsabilização pelas mortes, proteger os jornalistas de novos danos e conceder à mídia independente acesso irrestrito para documentar os crimes que se desenrolam em Gaza.

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