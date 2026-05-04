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ONU Verifica 295 Mortes de Jornalistas em Gaza e Classifica a Região como Epicentro Global do Perigo para a Imprensa

4 maio 2026 - 21:47
News ID: 1809827
ONU Verifica 295 Mortes de Jornalistas em Gaza e Classifica a Região como Epicentro Global do Perigo para a Imprensa

O Escritório de Direitos Humanos da ONU nos territórios palestinos ocupados relatou no domingo que mais profissionais de mídia foram mortos em Gaza no último ano do que em qualquer conflito individual desde o início dos registros.

O escritório afirmou que Gaza se tornou o lugar mais perigoso do mundo para jornalistas, com pelo menos 295 profissionais de mídia verificados como mortos em ataques israelenses desde o início da guerra.

Em uma publicação no X, o escritório convocou ação imediata além de meras condenações, exigindo responsabilização, proteção dos jornalistas e acesso independente da mídia à faixa sitiada.

"Gaza é o lugar mais perigoso do mundo para jornalistas", disse o escritório.

O órgão observou que verificou as mortes de 295 jornalistas em ataques israelenses em Gaza — um número assombroso que ressalta o direcionamento sistemático de profissionais de mídia.

O organismo da ONU também destacou a catástrofe humana mais ampla, afirmando que desde 7 de outubro de 2023, a guerra israelense em curso em Gaza resultou em dezenas de milhares de mortes e feridos palestinos, a grande maioria deles mulheres e crianças. Muitas vítimas permanecem soterradas sob os escombros.

A declaração veio no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, com o Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, descrevendo a guerra como uma "armadilha mortal para a mídia".

Grupos de direitos humanos acusaram repetidamente Israel de atacar deliberadamente jornalistas e seus familiares, bem como escritórios de mídia, em um esforço para silenciar a cobertura das atrocidades em Gaza.

O regime israelense não permitiu que a mídia estrangeira independente entre na faixa, controlando todo o fluxo de informações e bloqueando rotineiramente o trabalho dos repórteres palestinos.

O Escritório de Direitos Humanos da ONU instou a comunidade internacional a ir além das condenações verbais e tomar medidas concretas para garantir a responsabilização pelas mortes, proteger os jornalistas de novos danos e conceder à mídia independente acesso irrestrito para documentar os crimes que se desenrolam em Gaza.

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