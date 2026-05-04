Grupo de hackers revela nomes de centenas de oficiais navais dos EUA

O grupo Handala, divulgou os nomes de 400 oficiais da Marinha dos EUA destacados na Ásia Ocidental e também vazou milhares de mensagens e e-mails do ex-enviado dos EUA para o Irã, Robert Malley, citando seu papel na imposição de sanções contra Teerã.

Na mesma investida, o Handala vazou milhares de mensagens de texto e e-mails do ex-enviado dos EUA para o Irã, Robert Malley, citando o seu papel na imposição de sanções ao Irã, com o grupo a afirmar ter tornado públicos 150 mil e-mails "altamente confidenciais" e milhares de conversas privadas da conta oficial de Malley na plataforma X, alegando que os documentos contêm "provas inequívocas" do papel direto do lobby sionista na concepção e implementação de sanções econômicas contra Teerã.

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