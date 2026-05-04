  1. Home
  2. serviço
  3. Irã

Irã atingiu um navio da Marinha dos EUA com dois mísseis depois de ignorar os avisos

4 maio 2026 - 23:21
News ID: 1809897
Irã atingiu um navio da Marinha dos EUA com dois mísseis depois de ignorar os avisos

Forças navais iranianas atingiram com dois mísseis um navio de guerra da Marinha dos EUA perto do estratégico Estreito de Ormuz, depois que este ignorou os avisos de violação aos protocolos de segurança marítima. O navio sofreu danos devido aos impactos, sendo obrigado a abandonar sua rota e a se retirar da área.

O navio de guerra americano estava se deslocando nas proximidades do porto de Jask na segunda-feira (4) com a intenção de transitar pelo Estreito de Ormuz. Segundo relatos, a embarcação ignorou vários avisos emitidos pelas forças navais da República Islâmica do Irã antes de ser alvejada.

A República Islâmica do Irã havia anunciado anteriormente que qualquer trânsito pelo Estreito de Ormuz sem autorização oficial do Irã era proibido e que qualquer desrespeito a esse aviso seria recebido com uma resposta decisiva das forças armadas do país.

....................

308

Your Comment

You are replying to: .
captcha