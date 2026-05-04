Irã atingiu um navio da Marinha dos EUA com dois mísseis depois de ignorar os avisos

O navio de guerra americano estava se deslocando nas proximidades do porto de Jask na segunda-feira (4) com a intenção de transitar pelo Estreito de Ormuz. Segundo relatos, a embarcação ignorou vários avisos emitidos pelas forças navais da República Islâmica do Irã antes de ser alvejada.

A República Islâmica do Irã havia anunciado anteriormente que qualquer trânsito pelo Estreito de Ormuz sem autorização oficial do Irã era proibido e que qualquer desrespeito a esse aviso seria recebido com uma resposta decisiva das forças armadas do país.

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