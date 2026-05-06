  1. Home
  2. serviço
  3. Irã

Imagens de satélite mostram ampliação dos danos em bases dos EUA após ataques iranianos

7 maio 2026 - 02:26
News ID: 1810965
Imagens de satélite mostram ampliação dos danos em bases dos EUA após ataques iranianos

Imagens de satélite recentemente analisadas mostram que os ataques iranianos destruíram "muito mais" ativos dos Estados Unidos na Ásia Ocidental do que o anteriormente divulgado por fontes oficiais.

De acordo com as imagens, a extensão dos danos infligidos pelo Irã a bases militares estadunidenses na região foi significativamente subestimada. Como resultado, tropas dos EUA foram forçadas a deslocar-se para hotéis civis e espaços de escritórios, uma vez que as instalações militares ficaram inoperantes ou severamente danificadas.

As informações contradizem versões iniciais que minimizavam o impacto dos ataques iranianos, levantando questionamentos sobre a transparência dos relatórios oficiais estadunidenses. 

.................

308

Your Comment

You are replying to: .
captcha