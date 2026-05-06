De acordo com as imagens, a extensão dos danos infligidos pelo Irã a bases militares estadunidenses na região foi significativamente subestimada. Como resultado, tropas dos EUA foram forçadas a deslocar-se para hotéis civis e espaços de escritórios, uma vez que as instalações militares ficaram inoperantes ou severamente danificadas.

As informações contradizem versões iniciais que minimizavam o impacto dos ataques iranianos, levantando questionamentos sobre a transparência dos relatórios oficiais estadunidenses.

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