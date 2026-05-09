Ex-oficial dos EUA afirma que Trump busca saída para a guerra com o Irã

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Informou que o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos afirmou que as consequências de uma guerra contra o Irã são “reais” e que Donald Trump busca uma maneira de sair do conflito.

O ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, escreveu nas redes sociais na noite de sexta-feira que o presidente norte-americano, Donald Trump, enfrenta duas limitações: o aumento dos preços e a redução dos estoques de munição.

Ele acrescentou que a questão vai além dos preços e diz respeito à disponibilidade de bens, afirmando que as consequências dessa situação para a economia global e para o povo americano são reais.

Ele acrescentou: “O presidente está procurando uma saída. Espero que a encontre. Um acordo precisa ser alcançado. Mas o Irã ganhou margem de manobra e irá utilizá-la”.

O ex-analista do Pentágono Michael Maloof também afirmou à rede Al Mayadeen que Donald Trump não conseguirá alcançar um acordo melhor do que o firmado durante o governo de Barack Obama, e que o Irã tem o direito de enriquecer urânio e administrar o tráfego marítimo em suas próprias águas.

Maloof acrescentou que os Emirados Árabes Unidos atuam na região como representantes de Israel e dos Estados Unidos, servindo como instrumento de Tel Aviv, e que existe comunicação direta entre as partes sobre os acontecimentos atuais.

Enquanto isso, John Mearsheimer, professor de Ciência Política da Universidade de Chicago e analista norte-americano, afirmou que as ações de Donald Trump contra o Irã de forma alguma beneficiarão os Estados Unidos.

Ao se referir aos recentes confrontos no Estreito de Ormuz e à natureza frágil do cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã, Mearsheimer enfatizou que uma guerra contra o Irã seria um fracasso catastrófico para os Estados Unidos. Ele disse: “Não alcançamos nenhum de nossos objetivos; o Irã controla o Estreito de Ormuz, e as bases dos EUA na região foram destruídas”.

O The New York Times também informou que, desde o início da guerra contra o Irã, os Estados Unidos utilizaram quase metade de seu estoque de mísseis de cruzeiro.

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