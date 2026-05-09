Quando Deus recompensa a obra sincera

Agência Internacional de Notícias Ahlulbayt (ABNA): Uma das nossas maiores forças neste período foi a transmissão dos valores da Revolução para a segunda e terceira gerações. Hoje, quando olhamos para vocês, jovens, vemos que esses valores foram recebidos por vocês. Este nosso querido mártir recente, Mustafa Ahmadi Roshan — um mártir cuja morte queimou nossos corações — ou aquele jovem mártir anterior, o mártir Rezaei Nejad, que foi martirizado no início deste ano, eram dois jovens cientistas de cerca de 32 ou 33 anos. Eles não vivenciaram a época do Imam [Khomeini], não vivenciaram a guerra e nem o período da Revolução, mas mesmo assim estudavam com tanta coragem e bravura, alcançavam altos níveis acadêmicos. Eles sabiam e tinham consciência de que estavam sendo ameaçados, mas mesmo assim continuavam. Isso é muito importante. Isso é um valor. Estes são os valores da Revolução na terceira geração.

Ahmadi Roshan, Rezaei Nejad e outros como eles são da terceira geração da Revolução. O grande movimento desses jovens, que após o martírio de Ahmadi Roshan declararam “estamos prontos para vir trabalhar”, é muito importante. Não devemos subestimar esses jovens. Uma das nossas forças e pontos positivos é exatamente este: os valores da Revolução foram transmitidos para a segunda e terceira gerações.

É verdade que tivemos algumas perdas e pessoas que se arrependeram da Revolução ou se afastaram dela, mas nosso crescimento e renovação têm sido muito maiores que nossas perdas. As forças desgastadas saíram de cena, mas forças jovens e vigorosas surgiram e cresceram.

Não nos esqueçamos dos nossos queridos mártires, o falecido mártir Rajai, o mártir Bahonar e também o mártir Iraqui. Estes eram realmente devotados e apaixonados pelos valores da Revolução. Talvez a razão pela qual Deus Todo-Poderoso preservou o nome e a memória deles seja exatamente esta. Isto é uma forma de gratidão divina, de ação de graças do Senhor do Universo aos Seus servos: “Inna Allaha Shakirun Alim” (Allah é Agradecido e Onisciente).

Embora não tenhamos nenhuma pretensão, Deus também demonstra gratidão. Deus Todo-Poderoso agradece aos Seus servos que trabalharam com sinceridade e colocaram todo o seu capital no meio. Uma das formas dessa gratidão é que o bom nome e a boa reputação dessas pessoas permaneçam por muitos anos.

Esperamos que, se Deus quiser, estas faces luminosas continuem vivas em nossa sociedade, porque elas são o símbolo dos valores. Manter vivo o nome delas significa manter vivos os valores. Que este caminho, inshallah, continue a fluir desta forma.