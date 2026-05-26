Info – A manifestação do Alcorão no Sermão de Ghadir – Nº 2 A defesa divina do Profeta (s.a.a.) contra a acusação de ingenuidade

Em uma parte do Sermão de Ghadir, o Profeta Muhammad (s.a.a.) revela as pressões e hostilidades dos hipócritas diante do anúncio da Wilayah do Imam Ali (a.s.) — hostilidades que chegaram ao ponto de acusá-lo de ser “ingênuo” ou “excessivamente crédulo”. Em resposta a essa acusação, Deus revelou o versículo 61 da Surata At-Tawbah, defendendo a dignidade e a posição do Profeta (s.a.a.) e apresentando sua confiança nos fiéis como sinal de misericórdia e bondade. Esse trecho expõe parte do clima social pesado e das oposições ocultas em torno da questão da Wilayah no episódio de Ghadir.