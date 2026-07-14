O conhecimento espiritual e o repúdio aos inimigos na escola da súplica – 13

A Ziyarat Ashura apresenta o conhecimento espiritual (ma'rifah) da Ahl al-Bayt (A.S.) como uma luz divina que é concedida ao coração após a submissão e a confirmação da verdade. Juntamente com o conhecimento do Imam (A.S.) e o repúdio a seus inimigos (bara'ah), esses dons espirituais conduzem o ser humano ao caminho da Wilayah e a uma vida iluminada pela orientação divina.