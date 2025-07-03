Hayhat min al-Dhilla: A Epopeia da Política e do Martírio em Karbala

Agência Internacional de Notícias Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA: O evento de Karbala não é apenas uma batalha histórica; é um símbolo da eterna luta do bem contra o mal, da dignidade contra a humilhação, e do martírio contra a rendição. Imam Hussein (A.S.), com seu levante, não apenas reviveu o puro Islã de Muhammad (S.A.W.), mas também deu à humanidade uma grande lição sobre a política baseada na fé e na busca pelo martírio. "Hayhat min al-Dhilla" هیهات من الذلّة (que significa "longe de nós a humilhação") refere-se ao mesmo espírito que Imam Hussein (A.S.) demonstrou contra Yazid e o regime corrupto dos Omíadas: "Nunca nos submeteremos à humilhação, mesmo que nos tirem a vida."

Este artigo examina as dimensões políticas e épicas do levante de Ashura e mostra como este evento se tornou um modelo duradouro para a luta contra a opressão em todas as eras.

1. A Política Centrada na Dignidade de Imam Hussein (A.S.) em Contraste com a Política Humilhante de Yazid

Yazid ibn Mu'awiya era o símbolo de um governo que dominava os muçulmanos pela força, corrupção e afastamento dos valores islâmicos. Ele exigia a lealdade de Imam Hussein (A.S.) para garantir sua legitimidade, mas o Imam declarou categoricamente:

"Alguém como eu não jura lealdade a alguém como você."

Esta declaração demonstra uma política baseada na dignidade; uma política onde as conveniências mundanas não substituem os princípios. Imam Hussein (A.S.) escolheu o caminho da resistência em vez do compromisso e provou que a verdadeira política é a preservação da dignidade humana e religiosa, não a manutenção do poder a qualquer custo.

2. O Martírio como o Apogeu da Epopeia Política

Alguns podem pensar que o martírio de Imam Hussein (A.S.) foi o fim da história, mas na verdade, este martírio marcou o início de um movimento global contra a opressão. O Imam, ciente da derrota militar, escolheu a vitória espiritual. Ele sabia que seu sangue abalaria os alicerces do governo de Yazid.

O martírio na escola de Hussein (A.S.) é uma ferramenta política para o despertar da Ummah. Como ele mesmo disse:

"Se a religião de Muhammad não puder ser mantida a não ser pela minha morte, então, ó espadas, levem-me!"

Esta frase expressa o papel estratégico do martírio na luta política.

3. Lições de Ashura para as Sociedades Atuais

O levante de Karbala não pertence apenas aos xiitas ou muçulmanos, mas é um modelo universal para a luta contra a tirania. Desde os movimentos de libertação na América Latina até as lutas anticoloniais na Ásia e na África, muitos movimentos foram inspirados por Ashura.

Hoje, sempre que uma nação se levanta contra os opressores, o espírito de Hussein revive neles. A Resistência Islâmica no Líbano, Palestina, Iêmen e em outras partes do mundo é uma continuação do caminho que Imam Hussein (A.S.) iniciou.

4. Hayhat min al-Dhilla: Símbolo da Recusa à Humilhação

Imam Hussein (A.S.), a caminho de Karbala, dirigiu-se ao exército de Hurr, dizendo:

"Se não tendes religião e não temeis o Dia do Retorno, então sejam livres em vossa vida mundana!"

Esta frase é a base de "Hayhat min al-Dhilla"; ou seja, nunca se submeter à humilhação, mesmo que o custo seja a própria vida. Este slogan ainda é relevante hoje para muçulmanos e oprimidos em todo o mundo:

Não curvem a cabeça diante dos tiranos globais.

Resistam às culturas de dominação.

Denunciem políticos subservientes.

O evento de Karbala não é uma mera tragédia; é uma epopeia político-social que ensina à humanidade como se pode manter a dignidade e mudar a história nas condições mais difíceis. "Hayhat min al-Dhilla" é o mesmo espírito que Imam Hussein (A.S.) ensinou ao mundo:

"A morte com dignidade é melhor do que uma vida com humilhação."

Hoje, toda nação que se opõe à arrogância global é herdeira desta escola. Karbala não é apenas uma história; é um caminho, uma revolução eterna.

"Oh, se estivéssemos contigo, ó Aba Abdillah, para alcançarmos uma grande vitória!"