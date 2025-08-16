O Mártir; Coração Pulsante da História (Efeitos e Bênçãos do Sangue do Mártir)

De acordo com a Agência de Notícias AhlulBayt (Abna):

"E não penses que aqueles que foram mortos no caminho de Deus estão mortos. Ao contrário, estão vivos e recebem sustento de seu Senhor." (Alcorão, Al Imran/169) (1)

Após o incidente de Uhud, um grupo de pessoas de fé fraca sentava e lamentava por seus amigos e parentes que haviam se tornado mártires na guerra, perguntando-se por que eles haviam morrido e perecido. Eles ficavam especialmente tristes quando desfrutavam de uma bênção e sentiam a falta deles, dizendo para si mesmos: "Nós estamos em conforto e bênçãos, mas nossos irmãos e filhos estão deitados em seus túmulos, com as mãos impedidas de alcançar qualquer coisa!" (2) Foi então que este versículo foi revelado, para que eles não pensassem que aqueles que foram mortos no caminho de Deus estavam mortos, pois eles estão vivos e recebem sustento de seu Senhor.

O que significa a vida de um Mártir?

Isso se resume apenas ao sustento que ele recebe de seu Senhor, ou há outros efeitos? Sim, o mártir recebe a recompensa por seu esforço junto a Deus, o Altíssimo, mas seu sangue cria um fluxo, um fluxo de vida, neste mundo!

O Mártir Morteza Avini frequentemente enfatiza em seus escritos e obras que o sangue do mártir é um "criador de fluxo". Essa frase expressa o conceito de que o sangue dos mártires tem um impacto profundo na história e na cultura de uma nação e pode atuar como um fator motivador e inspirador. O sangue dos mártires é considerado não apenas um sacrifício e abnegação por ideais e valores, mas também um fator inspirador e motivador para a continuidade e dinamismo desses ideais na sociedade. Em outras palavras, o sangue dos mártires atua como um fator vivo e dinâmico na história, fazendo com que os ideais e valores humanos e islâmicos permaneçam vivos e se expandam na sociedade. O Mártir Avini, em suas obras, refere-se repetidamente a este assunto e insiste que o sangue dos mártires tem sido e continuará a ser, não apenas em seu próprio tempo, mas ao longo da história, a fonte de transformações e fluxos intelectuais e culturais.

Por exemplo, na frase: "Cada mártir tem sua própria Karbala, cujo solo tem sede de seu sangue", o Mártir Avini se refere ao impacto profundo e duradouro do sangue dos mártires na história, afirmando que cada mártir, com seu sacrifício, cria uma nova Karbala e um novo fluxo de pensamento e cultura, cujo impacto permanece ao longo da história.

Além disso, ele disse em outro lugar: "O sangue do mártir é o intercessor da graça divina, e não há bem que nos chegue a não ser pela intercessão do sangue do mártir." Essa frase também enfatiza que o sangue dos mártires, como um fator espiritual e divino, tem um papel importante na transmissão de bênçãos e graças divinas para a sociedade. Além de ter um impacto profundo na história e na cultura de um país, o sangue do mártir é um fator motivador e inspirador. O mártir, com sua virilidade e sacrifício de sua vida, a maior dádiva de Deus, desiste de si mesmo pelo caminho de seus ideais e valores, e este mesmo sacrifício se torna um fator inspirador para a continuidade e dinamismo de seus objetivos e ideais na sociedade.

Quando o Imam Hussein (a.s.) foi martirizado por ordem de Yazid, a história apenas começou; uma história que despertou consciências adormecidas e corações empoeirados, levando os homens covardes que não haviam respondido ao chamado do filho do Profeta (S.A.A.S.), "Há alguém para me ajudar?", a se unirem ao levante dos "Tawwabin" (os Arrependidos).

O sangue de Hussein é uma fonte jorrante de verdade e retidão que desperta os corações adormecidos da história. Qualquer um que sinta um pouco de seu calor permanecerá desperto para sempre. Quando o falecido Shariati disse: "E o mártir é o coração da história", ele expressou a verdade da questão de forma tão bela. O coração tem a missão de levar sangue e vida nova a todos os membros do corpo, e essa bela analogia pode até ir além da analogia e ser a verdade em si, pois o único coração da história é o mártir. Se não fosse pelo mártir e pelo seu sangue, o fluxo da vida social seria perturbado e lento. É o sangue do mártir que torna esse fluxo forte e direcionado.

O Mártir Avini diz: "Cada mártir tem sua própria Karbala, cujo solo tem sede de seu sangue", e agora, após mais de 1.400 anos do evento de Ashura, os filhos de Salman, o Persa, são os herdeiros dos mártires de Karbala, derramando seu sangue e dando suas vidas para que o Irã Islâmico permaneça forte e firme. Hoje, o solo desta terra é uma Karbala sedenta pelo sangue de grandes homens como Hajizadeh, Salami e Baqeri. E de cientistas como Tehranchi e Fereydoun Abbasi...

Após os acontecimentos e os eventos políticos de 2022, parecia que uma nuvem de desespero e ansiedade pairava sobre o povo. O sangue havia coagulado nas veias do Irã. A polarização e a dualidade entre as diferentes camadas da sociedade eram visíveis, até que a mão dos Yazids de nosso tempo emergiu, e os Harmalas do nosso tempo lançaram suas flechas de três pontas contra os filhos desta terra.

Cada gota de sangue derramada se tornou vida nas veias do Irã. A unidade nacional, que era o alvo e o medo da arrogância global, foi formada com poder. Nacionalistas e revolucionários, religiosos, os sem-véu, os com véu parcial e os com véu completo, todos se uniram em apoio ao Líder e gritaram em uma só voz: "Morte à América" e "Morte a Israel".

Oxalá o Major-General Salami, Baqeri e Hajizadeh estivessem aqui para verem que, graças ao sangue deles, os jovens retornaram. A guerra tem uma face áspera e brutal. As feridas são grandes. A guerra exige perseverança. A guerra tem um lado feio: assassinato de crianças, agressão, humilhação e baixas. O bom senso não busca a guerra, mas é preciso "saber guerrear". É possível obter fertilidade e renascimento do meio de uma grande ameaça chamada guerra. O grande Imam Khomeini costumava dizer: "A guerra [de oito anos com Saddam] foi uma universidade para nós!" Como a guerra, com toda a sua dureza e feiura, pode ser uma universidade?! Essa é a face do renascimento e da criação no coração da guerra.

Voltando ao ano de 2022, ano de tumulto e conflito fabricado, e à Copa do Mundo de Futebol. Eventos após a morte de Mahsa Amini. Uma preocupação era que os atletas mantivessem o respeito pela bandeira em fóruns públicos e globais, e pelo menos não desrespeitassem o hino nacional, se não o cantassem. A atmosfera era pesada naquela época. Monarquistas partidários de Netanyahu criaram uma atmosfera de que "esta bandeira e hino não são do Irã, são da República Islâmica!"

Agora, a guerra imposta pelos ocidentais provou a legitimidade de muitas alegações. Simultaneamente à guerra imposta por Israel contra o Irã, os atletas iranianos em fóruns internacionais, diante das câmeras internacionais, cantaram com orgulho o hino nacional do Irã e prestaram homenagem à bandeira tricolor do país. Esse comportamento contínuo dos atletas é digno de louvor. Oxalá Salami, Baqeri e Hajizadeh estivessem aqui para verem que, por causa de seu sangue, os jovens retornaram. A mesma geração que, em 2022, amaldiçoava a Guarda Revolucionária, os Basij e os valoristas. Muitos retornaram. Nós perdemos dezenas de mártires para que dezenas de milhões entendessem a legitimidade do Irã e a intimidação do Ocidente. Foi um preço alto, mas, como diz Avini, "este é o segredo do sangue do mártir."

Conclui-se que a frase "o sangue do mártir é um criador de fluxo", do Mártir Avini, significa que o sangue dos mártires não é apenas um ato de sacrifício e abnegação, mas sim um fator vital e motivador na história e na cultura que leva à continuidade e expansão de ideais e valores humanos e islâmicos, e injeta esperança e vida na sociedade.

Zahra Salehi Far

Notas de Rodapé