Estudos do Nahj al-Balagha (17): Os Primeiros Autores de Suplementos para o Nahj al-Balagha

na seção anterior deste artigo, exploramos a história da escrita de suplementos para o Nahj al-Balagha. Sayyed Razi também foi apresentado como o primeiro a iniciar essa prática para este livro. Nesta seção, apresentaremos os pioneiros que se esforçaram para escrever livros que serviram como "Mustadrak" para o nobre Nahj al-Balagha, contribuindo para sua complementação.

É importante ressaltar que alguns desses livros não foram originalmente compilados com o título "Mustadrak". No entanto, seu estilo de escrita e a ênfase dos autores na consideração do Nahj al-Balagha em suas obras indicam que esses livros foram elaborados com o objetivo de complementar o material narrado do Comandante dos Fiéis (A.S.). Por essa razão, todos os pesquisadores os consideraram como suplementos ao Nahj al-Balagha.

Entre os autores de suplementos para o Nahj al-Balagha, existe um grupo de estudiosos anônimos que se esforçaram para adicionar alguns hadiths de Imam Ali (A.S.) ao Nahj al-Balagha. Isso é especialmente notável porque, em séculos passados, seguindo o método de Sayyed Razi, páginas em branco eram deixadas ao final de cada capítulo do livro, e os estudiosos se empenhavam em adicionar material a essas páginas. Por exemplo, no manuscrito número 176 da Biblioteca da Universidade de Teerã, um estudioso anônimo adicionou um sermão do Imam (A.S.) sem a letra "Alif" ao final de sua cópia manuscrita, que foi compilada no ano de 773 AH.

Primeiras Obras de Suplemento Conhecidas

Entre os primeiros livros que foram escritos como suplementos para o Nahj al-Balagha, destaca-se o livro "Tadhyeel Nahj al-Balagha" (que significa "O que vem em seguida ao Nahj al-Balagha"), compilado por Abu al-Fath Abdullah ibn Ismail al-Jali. Este livro não está disponível atualmente, mas seu nome permaneceu na história, pois Ibn Abi al-Hadid citou um hadith dele em seu próprio comentário sobre o Nahj al-Balagha. A data de nascimento de Ibn al-Jali é mencionada em algumas fontes como 390 AH, e ele é referido como o maior estudioso da cidade de Aleppo nos anos 463 e 479 AH.

Outro livro significativo é "Mulhaq Nahj al-Balagha" (O Anexo ao Nahj al-Balagha), de Ahmad ibn Yahya ibn Ahmad ibn Naqa. Este é considerado um dos mais antigos e valiosos suplementos do Nahj al-Balagha. Ele inclui vários discursos importantes, como o conhecido como "Al-Durrah al-Yatimah" (A Pérola Órfã), o discurso das regiões (Aqalim) e o discurso sem a letra "Alif", conhecido como "Mawniqa". Uma cópia deste livro, compilada em 729 AH, está preservada no tesouro de manuscritos da Biblioteca Astan Quds Razavi, sob o número 1860.

Nas próximas seções deste artigo, outros suplementos escritos sobre o nobre livro Nahj al-Balagha serão apresentados.

