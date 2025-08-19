A Conexão entre a "Missão Profética" e o "Imamato de Ali": As Raízes do Levante de Ashura

De acordo com a Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (a.s.) - Abna: A coincidência da última década de Safar e dos dias de luto pelo martírio do Profeta (S.A.A.S.), do Imam Hassan Mujtaba (a.s.) e do Imam Reza (a.s.) com o Arba'in de Hussein, coloca diante de nós muitas dimensões e tópicos dignos de reflexão. Esta coincidência não é apenas uma proximidade temporal, mas possui laços profundos de significado, história e impactos sociais, dos quais os mais importantes são:

1. Aprofundamento e Complementação da Mensagem do Levante de Ashura

Ashura, o Início; o Martírio do Profeta, o Ponto de Referência: O levante do Imam Hussein (a.s.) em Ashura foi a continuação do caminho do Profeta (S.A.A.S.) para reviver a religião. O martírio do Profeta na última década de Safar é um lembrete do ponto de partida da missão e dos princípios da religião que o Imam Hussein se levantou para preservar. De fato, Ashura deve ser compreendida à luz da morte do Profeta e dos desvios que se seguiram.

O levante do Imam Hussein (a.s.) em Ashura foi a continuação do caminho do Profeta (S.A.A.S.) para reviver a religião. O martírio do Profeta na última década de Safar é um lembrete do ponto de partida da missão e dos princípios da religião que o Imam Hussein se levantou para preservar. De fato, Ashura deve ser compreendida à luz da morte do Profeta e dos desvios que se seguiram. O Martírio do Imam Hassan (a.s.): Um Símbolo da Opressão e da Paz para a Preservação do Islã: O martírio do Imam Hassan (a.s.) também é um símbolo da opressão do AhlulBayt e, ao mesmo tempo, um símbolo da sabedoria e da paz para preservar a essência do Islã em circunstâncias sensíveis. Esta opressão é uma extensão da opressão do Profeta (S.A.A.S.) e o cenário para o evento de Karbala.

O martírio do Imam Hassan (a.s.) também é um símbolo da opressão do AhlulBayt e, ao mesmo tempo, um símbolo da sabedoria e da paz para preservar a essência do Islã em circunstâncias sensíveis. Esta opressão é uma extensão da opressão do Profeta (S.A.A.S.) e o cenário para o evento de Karbala. O Martírio do Imam Reza (a.s.): O Auge da Solidão do AhlulBayt na Expansão do Islã: O martírio do Imam Reza (a.s.) em Khorasan demonstra a extensão da solidão do AhlulBayt e os desvios que surgiram na comunidade islâmica, mesmo em períodos posteriores. A coincidência desses dias com o Arba'in permite ao peregrino encontrar a raiz dos desvios em Saqifa (após a morte do Profeta), ver seu auge em Ashura e testemunhar a continuação da opressão no martírio do Imam Reza (a.s.).

O martírio do Imam Reza (a.s.) em Khorasan demonstra a extensão da solidão do AhlulBayt e os desvios que surgiram na comunidade islâmica, mesmo em períodos posteriores. A coincidência desses dias com o Arba'in permite ao peregrino encontrar a raiz dos desvios em Saqifa (após a morte do Profeta), ver seu auge em Ashura e testemunhar a continuação da opressão no martírio do Imam Reza (a.s.). A Conexão entre a Linhagem e a Profecia: Esta coincidência naturalmente leva a mente ao Hadith de Thaqalayn (O Livro de Deus e minha Linhagem). O luto pelo Profeta e pelos Imames (a.s.) nestes dias é uma ênfase renovada na conexão inseparável entre a profecia e o imamato e na necessidade de se agarrar a ambos para a orientação.

2. A Conexão do Conteúdo e do Objetivo do Luto

Unidade na Calamidade do AhlulBayt: A última década de Safar é o auge da calamidade para o AhlulBayt (a.s.). O Arba'in começa com a lembrança do Imam Hussein (a.s.) e termina com o martírio do Profeta (S.A.A.S.) e de outros Imames (a.s.). Esta coincidência dá ao luto mais unidade e profundidade, mostrando que a calamidade do AhlulBayt é uma corrente interligada.

A última década de Safar é o auge da calamidade para o AhlulBayt (a.s.). O Arba'in começa com a lembrança do Imam Hussein (a.s.) e termina com o martírio do Profeta (S.A.A.S.) e de outros Imames (a.s.). Esta coincidência dá ao luto mais unidade e profundidade, mostrando que a calamidade do AhlulBayt é uma corrente interligada. Explicação dos Objetivos Gerais da Escola do AhlulBayt: Nestes dias, todos os aspectos da escola do AhlulBayt - desde os princípios da religião (Profeta), até a paciência e a luta interna (Imam Hassan), ao levante e ao martírio (Imam Hussein), ao conhecimento e à liderança (Imam Reza) - são considerados juntos. Isso ajuda a obter uma compreensão mais abrangente da missão do AhlulBayt.

3. Dimensões Místicas e Educacionais

Aprendizado da Jornada Histórica do Desvio: Esta coincidência é uma oportunidade para que os peregrinos e enlutados compreendam a jornada histórica do desvio do caminho da verdade após a morte do Profeta (S.A.A.S.) e seus resultados que culminaram em Karbala. Essa compreensão ajuda a fortalecer a perspicácia religiosa e política.

Esta coincidência é uma oportunidade para que os peregrinos e enlutados compreendam a jornada histórica do desvio do caminho da verdade após a morte do Profeta (S.A.A.S.) e seus resultados que culminaram em Karbala. Essa compreensão ajuda a fortalecer a perspicácia religiosa e política. Fortalecimento do Espírito de Unidade e Empatia: Os encontros de luto nestes dias, especialmente nos santuários do Imam Reza (a.s.) em Mashhad e do Imam Hussein (a.s.) em Karbala, são um símbolo de união e empatia dos xiitas e até de outros muçulmanos que se reúnem em torno do amor ao AhlulBayt (a.s.).

Os encontros de luto nestes dias, especialmente nos santuários do Imam Reza (a.s.) em Mashhad e do Imam Hussein (a.s.) em Karbala, são um símbolo de união e empatia dos xiitas e até de outros muçulmanos que se reúnem em torno do amor ao AhlulBayt (a.s.). Auge da Espiritualidade e da Autodisciplina: A coincidência desses dias com o auge da espiritualidade do Arba'in oferece uma oportunidade única para a autodisciplina, o arrependimento e o fortalecimento da conexão com Deus. Os peregrinos e enlutados podem se beneficiar da atmosfera celestial desses dias para purificar a alma e refinar o espírito.

4. Dimensões Culturais e Sociais

Expansão da Cultura da Peregrinação: Esta coincidência aumenta o desejo de peregrinar aos santuários sagrados dos Imames (a.s.) em Karbala, Mashhad e Medina. Isso ajuda a expandir a cultura da peregrinação e a obter um conhecimento maior da vida e da tradição dos Imames (a.s.).

Esta coincidência aumenta o desejo de peregrinar aos santuários sagrados dos Imames (a.s.) em Karbala, Mashhad e Medina. Isso ajuda a expandir a cultura da peregrinação e a obter um conhecimento maior da vida e da tradição dos Imames (a.s.). Fortalecimento dos Ritos Religiosos: A realização de rituais de luto em grande escala em todo o mundo islâmico nestes dias ajuda a fortalecer os ritos religiosos e a preservar a identidade religiosa.

A realização de rituais de luto em grande escala em todo o mundo islâmico nestes dias ajuda a fortalecer os ritos religiosos e a preservar a identidade religiosa. Preservação da História e da Autenticidade da Religião: A lembrança do martírio do Profeta (S.A.A.S.) e dos Imames (a.s.) nestes dias ajuda a preservar a história e a autenticidade da religião do Islã e evita sua distorção e esquecimento.

5. Uma Oportunidade para Responder a Dúvidas

Explicação da Continuidade do Imamato: Nestes dias, é possível explicar bem a continuidade do imamato do Profeta (S.A.A.S.) ao Imam Reza (a.s.) e o papel de cada um dos Imames na preservação e explicação da religião, e responder às dúvidas relacionadas ao califado e à sucessão do Profeta.

Nestes dias, é possível explicar bem a continuidade do imamato do Profeta (S.A.A.S.) ao Imam Reza (a.s.) e o papel de cada um dos Imames na preservação e explicação da religião, e responder às dúvidas relacionadas ao califado e à sucessão do Profeta. Apresentação de uma Imagem Abrangente do Islã Xiita: Esta coincidência é uma oportunidade para apresentar o Islã xiita não apenas em sua dimensão épica de Ashura, mas também em suas outras dimensões (científica, ética, política).

Portanto, a coincidência da última década de Safar e do martírio do Profeta (S.A.A.S.) e dos Imames Infallíveis (a.s.) com o Arba'in, oferece uma plataforma rica para aprofundar as crenças religiosas, fortalecer a perspicácia histórica, expandir os ritos e a união em torno do AhlulBayt (a.s.). Estes dias não são apenas o auge do luto, mas também o auge do aprendizado da escola do AhlulBayt (a.s.).