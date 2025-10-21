O Papel do Destino e da Predestinação nas Infelicidades e Felicidades Resultantes do Casamento

ABNA Brasil: O casamento é um dos eventos mais belos da vida humana, proporcionando vigor, frescor, tranquilidade e aperfeiçoamento espiritual e físico do indivíduo no palco da vida. O Islã dedicou grande atenção a ele. Sentir felicidade e paz ao lado do cônjuge é um dos objetivos do casamento.

A realização deste nobre objetivo requer, sem dúvida, o "conhecimento preciso e o cumprimento dos princípios de seleção do cônjuge" e a "aprendizagem de habilidades de vida e conjugais". Infelizmente, em alguns casos, a inobservância destes princípios leva a acontecimentos amargos e desagradáveis na vida, e o casal sente infelicidade, depressão e fracasso no casamento.

Algumas pessoas atribuem erroneamente estas infelicidades e felicidades após o casamento a um fator chamado "destino" (qismat). Acreditam que existe um destino e uma predestinação específicos e imutáveis definidos para o futuro cônjuge de cada pessoa desde o início dos tempos. Com base neste pensamento erróneo, consideram que todas as amarguras e doçuras após o casamento também são resultado desse mesmo destino.

Talvez alguns, devido à compreensão incorreta da questão do Decreto Divino (Qadā' wa Qadar), pensem que o Criador do universo determinou o destino de cada indivíduo e que somos forçados a seguir esse destino e não podemos mudá-lo. Tal conceito erróneo do destino é apenas uma superstição e uma lenda. A verdade é que é o próprio ser humano que constrói o seu destino com a sua vontade e livre-arbítrio, e os efeitos bons ou maus das suas ações retornam a ele, à sua escolha e opção.

Esclarecimento sobre o Decreto Divino (Qadā' wa Qadar) e a Vontade Humana:

Algumas pessoas interpretam Qadā' wa Qadar (Decreto e Destino Divino) como se o destino de cada pessoa tivesse sido determinado por Deus desde o primeiro dia, sem o seu conhecimento ou participação. Portanto, todos nascem com um destino determinado que não pode ser alterado. Cada indivíduo tem uma parte e um quinhão que inevitavelmente deve alcançar, quer queira ou não, e os esforços para mudar o destino, a parte, o quinhão e o Qadā' wa Qadar são vãos e uma luta contra a Vontade Divina.

No entanto, esta interpretação é veementemente condenada pelo Islã, e a sua aceitação desmantela todos os conceitos islâmicos estabelecidos, como dever (taklīf), jihād, esforço, perseverança, recompensa e punição, Paraíso e Inferno, prestação de contas e muito mais, e não lhes deixa significado. Para esclarecer esta verdade, é necessário examinar a interpretação correta destas duas palavras nas fontes islâmicas autênticas.

"Qadā'" (Decreto) significa originalmente ordem ou comando, e "Qadar" (Destino) significa medição. Por vezes, Qadā' wa Qadar é usado no domínio das "Leis Criacionais" (Aḥkām Takwīnī) e da criação do universo, e por vezes no domínio dos "Comandos de Dever e Legislativos" (Aḥkām Taklīfī wa Tashrī'ī).

Qadā' wa Qadar Criacional (Takwīnī):

O objetivo do Qadā' wa Qadar Takwīnī é que cada evento, fenómeno e ser no universo tem uma causa e uma medida, pois nada acontece sem causa, nem sem uma medição específica. Por exemplo, se atirarmos uma pedra e um vidro se partir, a quebra do vidro é um evento que certamente tem uma causa. O facto de dizermos que tem uma causa é o "Qadā' Takwīnī" (Decreto Criacional). É certo que a magnitude da quebra e a sua extensão dependem do tamanho da pedra, da força da mão, da proximidade ou distância, e fatores semelhantes. A ligação do evento acima com a natureza da sua causa é o próprio "Qadar Takwīnī" (Destino Criacional). Em resumo, em um sentido, Qadā' wa Qadar é o reconhecimento da Lei da Causalidade e do sistema específico de causa e efeito.

Qadā' wa Qadar Legislativo (Tashrī'ī):

O Qadā' wa Qadar Tashrī'ī refere-se ao Comando Divino na determinação dos deveres individuais e sociais dos seres humanos e a quantidade e limites desses deveres. Por exemplo, dizer que a oração (ṣalāt) é obrigatória é um Comando Divino e um Qadā' Tashrī'ī. Em seguida, quando dizemos que a quantidade de orações por dia e noite é de dezassete rak'ah, esta é uma Medida Divina e Legislativa (Qadar Tashrī'ī).

A Relação com o Livre-Arbítrio Humano:

Agora, pode-se dizer que as ações humanas estão, sem dúvida, no âmbito do Qadā' wa Qadar Takwīnī, pois, como dissemos, de acordo com o Qadā' wa Qadar Takwīnī, a cadeia do sistema de causa e efeito se origina em Deus. No entanto, este assunto não tem qualquer contradição com o livre-arbítrio, a opção e a responsabilidade do ser humano pelas suas ações.

O facto é que as ações humanas são atribuídas tanto a ele próprio quanto a Deus. A sua atribuição a ele próprio deve-se ao facto de ele as realizar com livre-arbítrio e escolha. A sua atribuição a Deus deve-se ao facto de a existência do ser humano e todas as suas forças, e até mesmo o seu livre-arbítrio, virem do Criador da existência.

É importante notar que, de acordo com a lei de causa e efeito, estas forças chegam ao ser humano a cada momento a partir da Fonte da Existência. Portanto, a cada momento que Deus quiser, Ele pode tirar a existência, o poder e o livre-arbítrio do indivíduo. Assim, o ser humano nunca pode vencer Deus nas suas ações nem dar um passo fora do Seu domínio de poder. Pelo contrário, Ele deseja que o ser humano seja livre e percorra o caminho da perfeição com os seus próprios pés.

Apesar de tudo isto, devido à existência da vontade e do livre-arbítrio, as ações humanas são também atribuídas ao próprio ser humano, e ele arca com a responsabilidade por elas.

Isto é como estarmos num comboio elétrico que recebe a energia necessária para o movimento de um fio especial estendido ao longo de toda a via, ao qual está ligado por um anel. Do ponto de vista criacional, somos livres para levar este comboio para onde quisermos, para objetivos puros e sagrados, ou para objetivos impuros e ilegítimos. No entanto, de acordo com as regulamentações legais, fomos instruídos a seguir o primeiro caminho e não o segundo.

É evidente que o supervisor do centro gerador de eletricidade pode cortar o fluxo de eletricidade a qualquer momento e parar o nosso comboio no local. No entanto, Ele nos dá tempo para escolhermos o nosso caminho. Neste caso, o nosso percurso em direção a um dos caminhos está definitivamente relacionado tanto com Ele quanto connosco, mas a atribuição a Ele nunca nos retira a responsabilidade; em vez disso, a sensação de liberdade nos motiva. Portanto, as ações humanas têm dois agentes, um é Deus e o outro é o ser humano, que estão em uma linha de continuidade, e não em oposição, e por isso não há contradição entre eles. (1)

O Alcorão também contém muitos versículos que, apesar do Qadā' wa Qadar Divino, referem-se explicitamente ao papel do ser humano, da sua vontade e do seu livre-arbítrio na determinação do seu destino, e o consideram responsável pelas suas ações. Alguns deles são mencionados a seguir:

" Kullu nafsin bimā kasabat rahīnah " ( Cada alma é refém do que ganhou ) (2).

" ( ) (2). " Wa an laysa lil-insāni illā mā sa'ā " ( E que para o ser humano não há senão o fruto do seu esforço ) (3).

" ( ) (3). "Inna Allāha lā yughayyiru mā biqawmin ḥattā yughayyirū mā bi-anfusihim" (Em verdade, Deus não muda a condição de um povo até que eles mudem o que há em si mesmos) (4).

Estes versículos demonstram claramente que o destino dos seres humanos não é o resultado de um Qadā' wa Qadar fatalista, mas sim o resultado dos seus próprios esforços, lutas, ou indolência e preguiça.

Conclusão:

Com base nestas explicações, a crença em assuntos ilusórios como: sorte, acaso, destino (qismat), chance, horóscopo, coincidência e similares, não tem base nem fundamento e são inválidos sob a ótica da Lei Islâmica e da razão. A verdade é que o ser humano é um ser dotado de livre-arbítrio e escolha, que, com base nesta escolha e opção, procede à seleção de um cônjuge e à formação de uma vida. Portanto, "a escolha certa ou errada do indivíduo determinará as amarguras e as doçuras após o casamento".

Assim, se o indivíduo proceder à escolha do cônjuge com base em critérios religiosos, conhecimento, investigação e consulta com pessoas sábias e confiáveis, especialmente pais, ele poderá ter sucesso em grande medida no casamento. No entanto, se o indivíduo proceder à escolha do cônjuge unicamente com base em sentimentos e amores falsos e passageiros, e sem conhecimento, investigação, consulta e observância de critérios religiosos, a probabilidade de insucesso e do surgimento de problemas conjugais graves é muito alta. (5)

