A Vida no Instagram e o Sentimento de Insuficiência

ABNA Brasil: Hujjat al-Islām wa al-Muslimīn Muḥammad Ḥusayn Amīn, escritor e pesquisador religioso, numa escrita exclusiva para o ABNA, analisou o fenómeno da vida no Instagram e o sentimento de insuficiência e, citando os ensinamentos corânicos e as narrações, oferece soluções para enfrentar a comparação social.

No mundo ofuscante das redes sociais como o Instagram, onde as imagens ideais da vida dos outros são constantemente vistas, muitas pessoas lutam contra o sentimento de insuficiência e baixa autoestima. Este fenómeno moderno tem as suas raízes em comparações insalubres que roubam a paz interior e fazem com que o indivíduo se esqueça de agradecer as bênçãos divinas. Mas os ensinamentos corânicos e as narrações, ao enfatizarem a Satisfação Divina e o afastamento da inveja, oferecem uma solução eterna para a libertação desta armadilha e guiam-nos para uma vida real e significativa.

Vida no Instagram: Realidade Virtual ou Ilusão Perigosa?

Na era digital, o Instagram transformou as vidas em imagens bonitas e ideais. Os utilizadores, ao publicarem os seus momentos felizes, viagens e sucessos, constroem uma imagem de perfeição que muitas vezes está longe da realidade. Esta exibição não é apenas um entretenimento, mas por vezes transforma-se numa armadilha psicológica que destrói o sentimento de satisfação. [1]

Do ponto de vista islâmico, tal vida virtual pode assemelhar-se ao brilho (zarq-o-barq) mundano sobre o qual o Alcorão adverte.

O Imam al-Ṣādiq (A.S.) afirma:

الدُّنْیَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَ جَنَّةُ الْکَافِرِ

"O mundo é a prisão do crente e o paraíso do descrente", o que indica a natureza fugaz destes brilhos. [2] Esta narração convida-nos a refletir sobre a profundidade da vida real, e não sobre o que é exibido nas páginas virtuais.

O perigo principal reside, contudo, na criação de inveja (ḥasād) e comparação. Quando um indivíduo vê as publicações de outros, inconscientemente considera-se insuficiente. Este fenómeno, que os psicólogos chamam de "síndrome de comparação social", é condenado nos ensinamentos religiosos e é introduzido como uma das raízes da baixa autoestima, onde o indivíduo se esquece das bênçãos divinas. [3]

Por Que Nos Sentimos Insuficientes Neste Espaço?

O sentimento de insuficiência surge frequentemente da comparação com a vida ideal dos outros nas redes sociais. No Instagram, onde os filtros e as edições escondem a realidade, as pessoas comparam-se com as versões selecionadas e editadas de outros. Esta comparação leva à diminuição da autoconfiança e ao aumento da ansiedade, um fenómeno confirmado por estudos psicológicos. [4]

Da perspetiva religiosa, este sentimento está enraizado na negligência da satisfação divina. O Alcorão Sagrado afirma:

وَلَا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا لِنَفْتِنَهُمْ فِیهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّکَ خَیْرٌ وَأَبْقَی quad não estendas os teus olhos** àquilo com que deleitamos alguns casais deles — a flor da vida mundana — para que os ponhamos à prova nisso. E a provisão do teu Senhor é melhor e mais duradoura.) \[5] Este versículo adverte que o brilho mundano é enganador e não deve causar um sentimento de carência. * Na visão do Imam ʿAlī (A.S.), a inveja é uma das maiores calamidades. Ele afirma:

"A inveja é a maior das calamidades." 6] Esta narração procura a raiz do sentimento de insuficiência na inveja, que surge da comparação e impede o indivíduo de agradecer as suas próprias bênçãos, sugerindo que a solução reside no foco na **satisfação interior**.

A Comparação Social no Alcorão: Advertências e Soluções

O Alcorão Sagrado apresenta a comparação como uma das armadilhas de Satanás que leva à inveja e à baixa autoestima. Na Sūrah An-Nisā’, lemos no versículo 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَکُمْ عَلَیٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ کَانَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمًا não cobiceis o que Deus concedeu em superabundância a alguns de vós sobre outros**. Para os homens há uma porção do que ganharam, e para as mulheres há uma porção do que ganharam. **E pedi a Deus da Sua graça.** Certamente, Deus é Omnisciente sobre todas as coisas.) [7] Este versículo proíbe diretamente a comparação e, em vez disso, recomenda pedir a Deus. A solução corânica para enfrentar a comparação é a gratidão O Imam Riḍā (A.S.)** afirma numa narração:

الشُّکْرُ یَزِیدُ النِّعَمَ

"A gratidão aumenta as bênçãos." [8] Esta breve narração enfatiza que, em vez de olhar para os bens dos outros, devemos **focar-nos nas nossas próprias bênçãos**. Esta abordagem pode diminuir o sentimento de insuficiência e trazer paz no mundo do Instagram. Além disso, o Alcorão enfatiza a **justiça divina** e afirma que cada um tem a sua porção com base no seu esforço e destino. Esta visão torna a comparação sem sentido e guia o indivíduo para o **esforço pessoal**, e não para a inveja da vida virtual dos outros, que muitas vezes exibe apenas as suas partes positivas. \[9]

Baixa Autoestima e os Seus Efeitos na Mente e no Espírito

A baixa autoestima, que surge da comparação em redes como o Instagram, tem efeitos destrutivos na mente e no espírito. Os indivíduos afetados frequentemente sentem depressão e isolamento, porque se consideram inferiores aos outros. Este fenómeno não só perturba as relações sociais, mas também impede o progresso pessoal, pois a energia do indivíduo é gasta em inveja. [10]

Do ponto de vista islâmico, a baixa autoestima é contrária à dignidade do crente.

O Alcorão diz na Sūrah Al-Mā'idah, versículo 54:

"أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَی الْکَافِرِینَ"

$$$$(Humildes perante os crentes, e poderosos perante os incrédulos), mas esta dignidade também é prescrita para os crentes perante si mesmos. [11]

O Imam Ḥusayn (A.S.) também afirma numa narração:

"لَا تَذِلَّ نَفْسَکَ"

"Não humilhes a tua alma", o que indica a importância de manter a dignidade interior. [12]

Os efeitos psicológicos da baixa autoestima podem levar a doenças físicas, como insónia ou perda de apetite. Nos ensinamentos religiosos, este estado é considerado uma das armadilhas do ego incitador ao mal que desvia o indivíduo do caminho divino. A solução é procurada na confiança em Deus (tawakkul) e na lembrança da morte, para que a vida mundana pareça menos importante. [13]

Caminhos para a Libertação: Ensinamentos Corânicos e Narrativos

Para a libertação do sentimento de insuficiência, o Alcorão enfatiza o foco na Vida Futura (Ākhirat). Na Sūrah Al-Kahf, lemos no versículo 28:

وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِیِّ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَیْنَاکَ عَنْهُمْ تُرِیدُ زِینَةَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِکْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَکَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا E sê paciente com aqueles que invocam o seu Senhor pela manhã e à noite, desejando a Sua Face. **E que os teus olhos não se desviem deles, desejando o adorno da vida mundana**. E não obedeças àquele cujo coração tornámos negligente da Nossa lembrança, e que seguiu os seus desejos, e cuja conduta é excessiva.) \[14] Este versículo recomenda a **escolha de amigos verdadeiros** e o afastamento do brilho. As narrações, como as palavras do **Imam al-Ṣādiq (A.S.)**, que afirma: مَنْ رَضِیَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ کَانَ أَغْنَی النَّاسِ Quem se contenta com o que Deus lhe destinou, é o mais rico das pessoas"), enfatizam a **satisfação [15] No mundo de hoje, esta lição significa **não cobiçar o enquadramento mediático dos outros**, contentar-se e ser grato pelo que Deus nos deu e do qual muitas outras pessoas estão privadas, para que o sentimento de carência dê lugar à **riqueza interior**. Além disso, a prática diária da **gratidão**, como contar as bênçãos, pode ser uma solução prática. * O Alcorão diz na Sūrah Ibrāhīm, versículo 7:

لَئِن شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ"

"Se agradecerdes, certamente vos aumentarei"), e esta promessa divina proporciona uma motivação para a libertação da baixa autoestima. \[16]

Regresso à Satisfação Divina na Nossa Era

Em conclusão, a vida no Instagram, embora atraente e talvez inseparável na nossa época atual, não deve afastar-nos da profundidade da vida real e da Satisfação Divina. Ao seguirmos os ensinamentos corânicos e narrativos, podemos libertar-nos da armadilha da comparação e da baixa autoestima e alcançar uma paz duradoura.

Este artigo é um convite à reflexão sobre as bênçãos divinas, onde os "gostos" virtuais dão lugar à satisfação do Senhor. [17]

Notas de Rodapé: