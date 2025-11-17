Hamas recebe lista de cerca de 1.500 detidos de Gaza mantidos por Israel

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): O movimento palestino Hamas informou que a lista entregue pelas autoridades israelenses foi analisada e cruzada com os órgãos competentes, e que a situação de todos os nomes foi verificada — com exceção de 11 casos que ainda estão em processo de revisão.

O grupo responsabilizou Israel “plenamente pela vida de todos os detidos sob sua custódia e por qualquer manipulação ou inconsistência na lista entregue”.

Esta é a primeira vez que o Hamas anuncia ter recebido uma lista oficial dos detidos de Gaza mantidos por Israel.

O movimento explicou que o atraso na entrega da lista ocorreu devido à “obstrução, procrastinação e manipulação de vários nomes por parte de Israel”.

Segundo o Hamas, Israel “continua a ocultar à força outros detidos em suas prisões e centros de detenção, recusando-se até agora a divulgar seus nomes ou números”, acrescentando que seus esforços “permanecem em curso para descobrir o paradeiro deles”.

Israel matou mais de 69 mil pessoas — a maioria mulheres e crianças — em ataques contra Gaza desde outubro de 2023, reduzindo o território a escombros.

