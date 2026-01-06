Quando os alicerces da família começam a ruir

ABNA Brasil: A família, segundo as tradições, é “o sistema mais necessitado de boas maneiras”. Quando a ética e o respeito abandonam esse núcleo, não apenas o calor e a intimidade se perdem, como também surgem consequências destrutivas e, por vezes, irreparáveis para a saúde mental, a personalidade e até o destino escatológico de seus membros. Na perspectiva educativa da Ahl al-Bayt (a), um lar sem respeito deixa de ser uma “fortaleza segura” e transforma-se em um ambiente tenso, constantemente à beira do colapso. A falta de respeito não é apenas um simples erro moral, mas a origem de uma cadeia de danos psicológicos, sociais e espirituais que atingem a todos, da criança ao adulto. A análise dessas consequências à luz das tradições constitui um sério alerta para a preservação do respeito no espaço seguro do lar.

A primeira e mais direta consequência é o colapso da segurança emocional e o surgimento de uma ansiedade constante. Uma casa onde o escárnio, os gritos, a humilhação e a indiferença são comuns transforma-se, para seus membros, em uma “fonte de ameaça”. Em vez de encontrar tranquilidade, a pessoa permanece sempre em estado defensivo, à espera do próximo ataque. O Imam Ali (a) diz: “Não eduqueis o tolo, pois ele se tornará rebelde; e se fordes tolerantes com ele, tornar-se-á ousado.” Essa palavra também encontra aplicação no contexto familiar: a falta de respeito torna o outro rebelde e provoca um processo de “desgaste psicológico”. (1) A criança ou o cônjuge que é constantemente humilhado ou se torna medroso e retraído, ou, para se defender, recorre à agressividade. Esse ambiente inseguro cria terreno fértil para transtornos de ansiedade e depressão.

Em seguida, a ausência de respeito leva à destruição da identidade e da personalidade do indivíduo. O respeito é o alimento da alma para o crescimento de uma “autoestima saudável”. Quando esse alimento falta, especialmente as crianças passam a sentir desvalor e insuficiência. O Imam Sadiq (a) narra, a partir do Profeta (s), que ele disse: “O direito do filho sobre o pai é que… ele o honre e eduque bem o seu caráter.” (2) A ausência dessa valorização faz com que a criança carregue um eu interior humilhado que, na vida adulta, ou se transforma em uma pessoa submissa e sem autoconfiança, ou, para compensar essa carência, busca atenção a qualquer custo — até mesmo por meios negativos. Tais pessoas tornam-se extremamente frágeis diante da menor crítica ou dificuldade, pois não tiveram bases psicológicas sólidas construídas na infância.

Entretanto, a consequência mais devastadora é a ruptura dos vínculos familiares e a preparação do terreno para desvios sociais. Um lar sem respeito afasta seus membros uns dos outros. O jovem, para encontrar o respeito que não encontrou em casa, refugia-se em grupos de pares nocivos ou no espaço virtual. Os cônjuges, em vez de serem refúgio um para o outro, transformam-se em inimigos que vivem sob o mesmo teto. O Imam Kazim (a) afirma: “O mau caráter destrói os lares e elimina as bênçãos.” (3) Essa destruição não se limita às paredes, mas atinge a confiança, o afeto e o vínculo emocional. É do seio dessas famílias desintegradas que surgem, para a sociedade, indivíduos isolados, agressivos ou ávidos por validação externa, perpetuando o ciclo de danos. Por fim, essa perda de respeito ameaça até mesmo a felicidade no Além, pois o Profeta (s) disse: “A pessoa de mau caráter não entrará no Paraíso.” (4) Assim, a falta de respeito na família é um mal cuja extensão vai deste mundo até o Outro.

Notas: