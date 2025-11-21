Falar e Silenciar: A Arte da Vida Serena [Explicação de um Hadith] 2

ABNA Brasil: Hujjat al-Islām wal-Muslimīn Mohammad Hossein Amin, escritor e pesquisador religioso, analisou este belo e precioso Hadith em um artigo exclusivo para a ABNA.
A Fala: O Alívio da Alma
O ser humano é uma criatura social, e a fala é uma das suas ferramentas de comunicação mais importantes. O Imam Sadiq (A.S.) considera o ato de falar como a fonte de alívio para a alma. Este ponto é corroborado pela psicologia moderna. Estudos mostram que falar sobre sentimentos e problemas ajuda a reduzir a ansiedade e a depressão [2].
No Alcorão Sagrado, lemos também:
«وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا»
(E falai bem com as pessoas. Sura Al-Baqarah, versículo 83).
A história do Profeta (S.A.W.) e o seu diálogo afetuoso com seus companheiros e até mesmo com seus inimigos é um exemplo proeminente do efeito da palavra suave e agradável no alívio da alma. O Profeta (S.A.W.) acalmava os corações com palavras gentis, mesmo em momentos difíceis.
O Silêncio: O Descanso do Intelecto
O silêncio, na visão do Imam Sadiq (A.S.), é a fonte de descanso para o intelecto. Esta afirmação lembra-nos que, por vezes, permanecer em silêncio é a melhor maneira de manter o equilíbrio mental e evitar a confusão mental. Pesquisas científicas demonstraram que o silêncio pode reduzir o stress e melhorar a função cerebral [3]. Além disso, em ambientes calmos, o cérebro tem mais oportunidade para analisar dados e tomar decisões lógicas.
O Alcorão Sagrado também nos convida à reflexão e à meditação (tadabbur):
«وَفِی أَنفُسِکُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ»
(E em vós mesmos [há sinais]; não vedes? Sura Adh-Dhariyat, versículo 21).
A história do Imam Ali (A.S.) é muito inspiradora; ele, em muitas ocasiões, em vez de reagir rapidamente, tomava as melhores decisões através do silêncio acompanhado de reflexão.
Conformidade com a Vida Moderna
No mundo acelerado de hoje, os jovens necessitam de descanso físico, alívio da alma e tranquilidade mental mais do que nunca. As pressões diárias, o uso constante de tecnologia e redes sociais fizeram com que muitas pessoas sofressem de fadiga física, ansiedade espiritual e confusão mental. O Hadith do Imam Sadiq (A.S.) relembra-nos dos valores essenciais da vida: sono suficiente para a saúde física, diálogo positivo para o alívio da alma e silêncio para fortalecer o intelecto.
Estudos recentes mostram que o uso excessivo de telemóveis e redes sociais perturba o sono noturno e leva ao aumento da ansiedade entre os jovens [4]. Além disso, algumas pesquisas enfatizam que a prática do silêncio e da meditação pode ajudar a reduzir estes problemas [5].
O Hadith do Imam Sadiq (A.S.) é uma bela ponte entre os ensinamentos religiosos e as descobertas científicas modernas. Demonstra como podemos ter uma vida mais saudável e pacífica, observando princípios simples como sono suficiente, diálogo positivo e prática do silêncio. Tal como o Alcorão Sagrado refere na Sūrah Ar-Ra‘d (versículo 28):
«أَلَا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»
(Sabei bem! Só com a lembrança de Deus é que os corações se tranquilizam.)
