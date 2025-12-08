Estudiosa Destaca Modelo Fatimi de Dignidade e Responsabilidade para Mulheres Muçulmanas

Zohreh Akhavan-Moqaddam, professora da Universidade de Ciências Corânicas, fez as observações no domingo em um seminário intitulado "A Manifestação da Dignidade das Mulheres na Tradição Fāṭimī", realizado pelo Instituto Bayt al-Ghadir.

O evento foi organizado antes das celebrações marcando o aniversário de nascimento de Lady Fátima (que a paz esteja com ela), filha do Profeta Muhammad (que a paz esteja com ele), que é reverenciada pelos muçulmanos por sua piedade, compaixão e liderança moral.

Akhavan-Moqaddam explicou que o Alcorão distingue entre dois tipos de dignidade humana: inata e adquirida.

Ela descreveu a dignidade intrínseca como a honra que Deus colocou em cada ser humano, citando a expressão corânica "Soprei nele do Meu espírito."

Ela acrescentou que os humanos são confiados com khilāfah (administração), que se torna significativa quando os indivíduos cultivam traços nobres.

Ela então delineou caminhos para a dignidade adquirida, observando que Deus concedeu aos humanos "as bênçãos do intelecto, livre-arbítrio e vida", e que cada dádiva traz responsabilidade. Ela enfatizou a responsabilidade não apenas perante Deus e si mesmo, mas também perante outras pessoas e até mesmo o mundo natural.

Em relação à relação entre indivíduo e sociedade, ela disse que ambos se moldam mutuamente. Um indivíduo digno, ela observou, contribui para uma comunidade com princípios, enquanto a ética social ajuda a nutrir o crescimento pessoal.

Uma parte significativa de sua palestra focou na modéstia e no hijab. Ela disse que a lógica da modéstia está enraizada na proteção do que é precioso.

"Deus deu às mulheres maior beleza e Ele quer que essa beleza permaneça protegida", ela afirmou. Ela enfatizou que promover a modéstia requer trabalho cultural.

Embora reconhecendo que o hijab traz certas limitações, ela argumentou que tais limites também "fornecem proteção", comparando-os a outras práticas religiosas como jejum e oração.

Voltando-se para o modelo Fatimi, ela disse que Lady Fátima (que a paz esteja com ela) demonstrou excelência tanto em casa quanto na sociedade, rejeitando extremos de isolamento ou exposição desenfreada. Ela destacou os papéis equilibrados de Lady Fátima como adoradora, esposa, mãe e membro da comunidade.

Ela convocou as mulheres muçulmanas a abraçarem uma compreensão holística da dignidade—uma fundamentada na devoção, justiça nos papéis familiares, compaixão pelos vizinhos e cuidado com os vulneráveis.

