O Papel Estratégico da Mulher no Jihad da Explicação e na Educação

Agência Internacional de Notícias Ahlulbayt (ABNA): Neste momento da história em que o mundo está mergulhado em opressões ocultas e manifestas, guerras por procuração e confusão sobre o significado da humanidade, o papel das mulheres e das mães é mais vital do que nunca.

Uma guerra que não começa com mísseis A maior guerra do mundo hoje é a guerra pela narrativa. O inimigo, com todo o seu poder midiático e psicológico, inverte a verdade. Nestas condições, o “Jihad da Explicação” (Jihad Tabyin) para as mulheres não é uma escolha, mas uma obrigação clara e concreta. As mulheres de hoje são as soldados da linha de frente desta batalha sem fronteiras.

O Jihad das irmãs: além do campo de batalha O Jihad da mulher nesta era tem uma semelhança impressionante com o Jihad de Hazrat Zaynab (s.a.). Ela, sem espada, mas com lógica, paciência e denúncia, fez o palácio da opressão de Yazid tremer. O Jihad da mulher hoje significa:

Jihad do aumento da percepção (Bصیرت‌افزایی): A primeira tarefa é iluminar as mentes. Uma mulher mujahid deve, através do estudo, análise e diálogo consciente, revelar as conspirações do inimigo para sua família e seu círculo próximo. Jihad midiático: Com uma postagem documentada, uma análise correta ou a transmissão de uma notícia confiável, ela pode levar a verdade aos corações da Europa, dos Estados Unidos e de Gaza. Hoje, quem vence a “primeira narrativa” é quem age mais rápido e com mais firmeza. Jihad econômico e de solidariedade: Apoiar a Frente de Resistência através da preparação de cestas básicas, apoio às famílias dos mártires e boicote inteligente aos produtos dos regimes opressores é uma forma de Jihad feminino.

Como nos tornarmos como Hazrat Zaynab (s.a.)? O segredo para derrubar o palácio da opressão Hazrat Zaynab possuía três características-chave que as mulheres de hoje podem fortalecer para derrubar os palácios modernos da tirania (como as mídias mentirosas ocidentais e o imperialismo global):

Ciência e conhecimento firme: Zaynab Kubra pronunciou um discurso na corte de Ibn Ziyad e Yazid que deixou os sábios perplexos. Ela conhecia o Alcorão e a história. A mulher de hoje deve estar armada com conhecimento (político, midiático e histórico).

Zaynab Kubra pronunciou um discurso na corte de Ibn Ziyad e Yazid que deixou os sábios perplexos. Ela conhecia o Alcorão e a história. A mulher de hoje deve estar armada com conhecimento (político, midiático e histórico). Coragem e ausência de medo diante das ameaças: Zaynab se manteve firme diante do governante opressor. A mulher de hoje não deve temer a perda de status social, sanções ou ameaças. Sua coragem está em dizer “Hihat minna al-dhilla” (Longe de nós a humilhação!).

Zaynab se manteve firme diante do governante opressor. A mulher de hoje não deve temer a perda de status social, sanções ou ameaças. Sua coragem está em dizer “Hihat minna al-dhilla” (Longe de nós a humilhação!). Preservação da dignidade e da castidade em meio à maior tragédia: No auge do cativeiro e dos insultos, ela foi o modelo de paciência e serenidade. A mulher mujahid de hoje, ao preservar seu hijab, sua ética e sua tranquilidade no meio das tempestades midiáticas, desferirá o maior golpe na guerra psicológica do inimigo.

O milagre de ser esposa e educadora — A arte de ser “esposa de Wahb” Sua pergunta sobre a recém-casada de Karbala (esposa de Wahb, o cristão) é muito importante. Ela foi uma mulher que incentivou seu marido a ir ajudar o Imam Hussein (a.s.). Este modelo significa:

Uma esposa que é apoio, não obstáculo: Em condições sensíveis de hoje, muitos homens precisam de motivação e espírito. A esposa walai (fiel à Wilayah) é aquela que encoraja seu marido a estar presente nas arenas perigosas (desde o campo defensivo até as atividades revolucionárias), em vez de paralisá-lo com medo e lamentações.

Em condições sensíveis de hoje, muitos homens precisam de motivação e espírito. A esposa walai (fiel à Wilayah) é aquela que encoraja seu marido a estar presente nas arenas perigosas (desde o campo defensivo até as atividades revolucionárias), em vez de paralisá-lo com medo e lamentações. Uma esposa que é parceira dos objetivos: Ela não deve estar separada da religião e da pátria. Conversas noturnas sobre o futuro do mundo, análise de notícias e decisões conjuntas para ajudar os oprimidos e a Frente de Resistência transformam a casa em uma trincheira.

Como criar mães heroicas? Educar “da melhor forma” neste período significa formar filhos perceptivos, resistentes e livres. Esta educação se realiza por três métodos:

Educação pelo exemplo: A criança deve ver uma mãe que reza na hora certa, estuda e se preocupa com o mundo islâmico. Uma mãe que fala em casa sobre mártires e verdadeiros heróis, e não sobre estrelas vazias. Educação pela pergunta: Em vez de impor, ilumine a mente da criança e do adolescente com perguntas essenciais: “Na sua opinião, por que o opressor deve ser destruído?” e “Qual é o nosso dever perante a criança de Gaza?” Educação pelo confronto: Não proteja seus filhos do espaço virtual tóxico e mentiroso; ensine-lhes a habilidade de distinguir o certo do errado. Familiarize-os com documentários e livros históricos para que eles mesmos descubram a verdade.

A mulher é uma trincheira A mulher de hoje é, ao mesmo tempo, esposa de Wahb (companheira e apoio), Ummul Banin (mãe formadora de heróis) e Zaynab Kubra (denunciadora e iluminadora). Seu Jihad neste período é o Jihad da explicação e da educação. Ao educar uma geração desperta, ela é mais dissuasora que qualquer míssil. Com sua paciência e denúncia, ela esvazia as retaguardas do inimigo.

O inimigo sabe que, se a mulher muçulmana despertar, sua derrota será certa. Por isso, concentra toda a sua força na destruição da identidade da mulher. Nossa tarefa é provar que a mulher muçulmana, no auge da tranquilidade do lar e da maternidade, pode causar um terremoto que derrube o palácio da opressão de dentro para fora.

“Inna Allaha ma’a as-sabirin” — A companhia de Deus está com as mães e irmãs pacientes e mujahid, cujas trincheiras de hoje são os lares e as mentes.