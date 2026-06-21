Da flecha de três pontas ao míssil Tomahawk: a narrativa eterna das crianças transformadas no grito mais indestrutível da história

Nesse cenário, crianças que nada conhecem sobre guerra tornam-se as primeiras vítimas de equações que não se baseiam na razão, mas na força bruta e na lógica de poder das potências dominantes.

O ser humano moderno, apesar dos avanços na medicina, nos direitos humanos e na tecnologia, ainda não conseguiu responder a uma pergunta fundamental: por que as vozes mais inocentes são as mais atingidas pelas formas mais brutais de violência?

Desde o episódio do martírio de Karbala, o Imam Ali Asghar (a), até os conflitos contemporâneos em Gaza, Líbano e Irã, repete-se uma mesma cena trágica em diferentes formas históricas.

As crianças não conhecem fronteiras, bombas ou sanções. Elas conhecem apenas a paz, o brincar e o colo materno. Ainda assim, em guerras movidas por interesses de poder, são elas que pagam o preço mais alto.

Nesse ponto, a ligação entre Ashura e as resistências contemporâneas se resume a uma verdade central: o sangue das crianças não permanece sem resposta, e a história mostra repetidamente que a opressão nunca é permanente.

Em Karbala, quando o Imam Hussein (a) pediu água para seu filho de colo, o pequeno Ali Asghar foi atingido por uma flecha que atravessou sua garganta delicada. O Imam recolheu seu sangue e o ergueu ao céu, em uma cena que se tornou símbolo eterno de injustiça e resistência.

Nos conflitos atuais, o padrão se repete com novas tecnologias: mísseis inteligentes, bombas incendiárias e drones de precisão. Ainda assim, o alvo permanece o mesmo — civis e, especialmente, crianças.

Relatórios internacionais frequentemente indicam mortes de menores em ataques a áreas residenciais e civis, embora muitos desses dados estejam sujeitos a restrições políticas e censura.

Por trás de cada número há uma vida interrompida: crianças que deveriam estar desenhando o sol em salas de aula, e não sendo registradas em listas de vítimas sob escombros.

Esse tipo de violência sistemática demonstra que, para potências hegemônicas, a distinção entre alvos militares e civis frequentemente se dissolve na prática da guerra. Ainda assim, essa lógica ignora um elemento essencial: a morte de inocentes não enfraquece necessariamente sociedades, muitas vezes fortalece a consciência coletiva e a disposição para resistência.

Outro ponto crítico é a atuação de instituições internacionais de direitos humanos. Organizações como a ONU e o Conselho de Segurança muitas vezes se limitam a declarações gerais, sem efeitos práticos, devido a vetos políticos e dependências estruturais de grandes potências.

Na prática, isso resulta em uma aplicação seletiva dos direitos humanos, onde vítimas mais vulneráveis acabam sem proteção efetiva.

A reflexão central do texto recorre à tradição religiosa para afirmar que a história segue uma lei divina constante: a luz de Deus não pode ser apagada, mesmo que os incrédulos tentem sufocá-la.

O artigo conclui destacando que a opressão não é um evento isolado, mas um processo contínuo, enquanto a resistência não é apenas reação, mas uma escola de pensamento.

A memória das crianças mortas deve permanecer viva, como forma de denunciar injustiças e impedir o esquecimento — considerado aqui como uma das principais ferramentas do opressor.

Por fim, reafirma-se a crença de que a justiça divina prevalecerá e que o sofrimento dos inocentes não será em vão. O texto chama à unidade dos povos oprimidos e à continuidade da narrativa de resistência até que nenhum criança mais seja vítima de guerra.