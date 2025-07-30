Personologia no Nahj al-Balagha 5: Imam Hussein (A.S.) no Nahj al-Balagha

De acordo com a Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (ABNA), o Imam Hussein (A.S.) nasceu, segundo a narrativa popular, no ano 4 AH (calendário islâmico), e aproximadamente 36 anos de sua vida coincidiram com o período tumultuado da vida do Comandante dos Fiéis (Imam Ali, A.S.). Durante esse tempo, ele testemunhou vários eventos históricos em diferentes estágios da vida do Profeta Muhammad (S.A.W.), bem como a usurpação do califado e os 5 anos de governo do Imam Ali (A.S.), tendo um papel direto em muitos desses eventos. No entanto, as atividades políticas, econômicas, sociais e religiosas do Imam Hussein (A.S.) durante esse período, e também durante a vida do Imam Mujtaba (A.S.), geralmente não foram muito destacadas e abordadas.

Imam Hassan (A.S.) e Imam Hussein (A.S.) no Nahj al-Balagha

Se nos limitarmos ao nobre livro Nahj al-Balagha, devemos dizer que, com exceção dos casos em que o bendito nome do Imam Hassan (A.S.) é mencionado no sermão 207, carta 24, e aforismos 38, 233 e 416 do Nahj al-Balagha, nos demais casos, são descritas qualidades comuns, bem como eventos históricos com a participação conjunta do Imam Hassan (A.S.) e do Imam Hussein (A.S.) no Nahj al-Balagha.

As qualidades comuns que o Imam Ali (A.S.) descreveu para seus dois filhos no Nahj al-Balagha incluem: "Guardões da descendência do Mensageiro de Deus (S.A.W.)" no sermão 207, "O Senhor da Juventude do Paraíso" na carta 28. Além disso, na seção de cartas, o testamento do Imam Ali (A.S.) dirigido ao Imam Hassan e ao Imam Hussein é narrado na carta 47. Em outra carta, identificada como número 24 na seção de cartas, que é o testamento econômico do Comandante dos Fiéis (A.S.) sobre suas propriedades e dotações (waqfs), o Imam Hassan (A.S.) é apresentado como o guardião das dotações, e é enfatizado que após ele, o guardião das dotações deveria ser o Imam Hussein (A.S.): «مِنْهَا فَإِنَّهُ یَقُومُ بِذَلِکَ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِی... فَإِنْ حَدَثَ بِحَسَنٍ حَدَثٌ وَ حُسَیْنٌ حَیٌّ قَامَ بِالْأَمْرِ بَعْدَهُ وَ أَصْدَرَهُ مَصْدَرَهُ» ("Entre elas, Hassan ibn Ali se encarregará... E se algo acontecer a Hassan e Hussein estiver vivo, ele assumirá o comando depois dele e o gerenciará como ele.").

A presença do Imam Hassan (A.S.) e do Imam Hussein (A.S.) no incidente em que as pessoas correram para jurar lealdade ao Imam Ali (A.S.) no sermão 3, a intercessão do Imam Hassan (A.S.) e do Imam Hussein (A.S.) para salvar a vida de "Marwan ibn Hakam", o genro de Uthman, durante a Batalha do Camelo no sermão 73, bem como a ênfase em não negligenciar o estabelecimento da verdade e a recuperação do tesouro público (Bayt al-Mal) na carta 41, mesmo que esteja com seus entes queridos, ou seja, seus filhos Imam Hassan (A.S.) e Imam Hussein (A.S.), são outros casos em que o nome do Imam Hussein (A.S.) é mencionado no Nahj al-Balagha.

A Presença Solo do Imam Hussein (A.S.) no Nahj al-Balagha

Um dos casos em que o bendito nome do Imam Hussein (A.S.) é mencionado sozinho no Nahj al-Balagha é uma narrativa que Sayyid Radhi relata de "Nawf Bakali" no final do sermão 182 do Nahj al-Balagha. Neste sermão, é mencionado que o Hazrat Ali (A.S.), alguns dias antes de seu martírio, preparou-se para uma nova batalha contra Mu'awiya e, proferindo um sermão, convocou a todos para a jihad. Nesta jihad, o Imam Hussein (A.S.) foi nomeado pelo Comandante dos Fiéis (A.S.) para comandar dez mil homens, embora esta preparação para a guerra contra Mu'awiya tenha permanecido incompleta devido ao martírio do Comandante dos Fiéis (A.S.).