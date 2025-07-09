Sermões do Nahj al-Balaghah 12: Intenção Sincera; O Caminho para Estar Presente em Todos os Jihads!

De acordo com a Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (ABNA), o décimo segundo sermão do Nahj al-Balaghah é um diálogo entre um de Seus companheiros e Ele após a Batalha de Jamal. Embora algumas fontes históricas, como o livro "Mahasin al-Barqi", narrem essa pergunta e resposta após o incidente da Batalha de Nahrawan, isso não afeta a essência da questão.

Nessas palavras, o Imam Ali (A.S.) declara a presença de todos os guerreiros em todas as cenas da batalha da verdade contra a falsidade ao longo da história. Indivíduos que desejavam e sonhavam em estar presentes em uma das cenas da batalha, mas as limitações financeiras, temporais, espaciais e históricas não permitiram sua participação. No entanto, essa "intenção sincera" possibilitou a participação de todos esses ausentes nas cenas da batalha e os fez participar na recompensa e mérito desse jihad.

Na décima segunda sabedoria do Nahj al-Balaghah, lê-se: «و من کلام له (ع) لما أظفره الله بأصحاب الجمل: وَ قَدْ قَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ وَدِدْتُ أَنَّ أَخِی فُلَاناً کَانَ شَاهِدَنَا لِیَرَی مَا نَصَرَکَ اللَّهُ بِهِ عَلَی أَعْدَائِکَ. فَقَالَ لَهُ (علیه السلام) أَهَوَی أَخِیکَ مَعَنَا؟ فَقَالَ نَعَمْ. قَالَ فَقَدْ شَهِدَنَا، وَ لَقَدْ شَهِدَنَا فِی عَسْکَرِنَا هَذَا أَقْوَامٌ فِی أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ النِّسَاءِ، سَیَرْعَفُ بِهِمُ الزَّمَانُ وَ یَقْوَی بِهِمُ الْإِیمَان.» "Das palavras d'Ele (A.S.), quando Deus lhe deu vitória sobre os Companheiros de Jamal: Um de Seus companheiros disse-Lhe: 'Eu queria que meu irmão, Fulano, estivesse conosco para ver como Deus te deu vitória sobre teus inimigos.' Ali (A.S.) perguntou-lhe: 'Seu irmão tinha afeição por nós?' Ele disse: 'Sim.' Ali (A.S.) disse: 'Então ele esteve conosco. E, de fato, pessoas estiveram conosco neste nosso exército que ainda estão nos lombos dos homens e nos ventres das mulheres. O tempo os trará à tona como um sangramento nasal que de repente surge, e a fé será fortalecida por eles.'"

É evidente que o elemento mais importante nesta "presença histórica infinita" é a intenção sincera de uma participação jihadista para a realização da verdade sobre a falsidade, quer este campo de jihad tome forma em Siffin e Nahrawan, ou no deserto de Karbala, ou na Guerra Imposta e na Frente de Resistência Islâmica na batalha contra a arrogância global, em qualquer tempo e lugar.

Para essa intenção sincera, também há um sinal claro: se essa pessoa, agora e em seus dias de vida, cumpre todos os seus deveres religiosos e jihadistas na batalha histórica, permanente e contínua entre a verdade e a falsidade, e, em outras palavras, vive "como um mártir" até que as preliminares sejam fornecidas e chegue o tempo de seu "martírio".

O Imam Sajjad (A.S.), na súplica 27 da Sahifa Sajjadiyya, conhecida como a súplica dos guardiões da fronteira, reza por esse grupo de guerreiros que não tiveram a oportunidade de participar do jihad, da seguinte forma, e pede a Deus que os coloque na "fila do martírio": «اللَّهُمَّ وَ أَیُّمَا مُسْلِمٍ أَهَمَّهُ أَمْرُ الْإِسْلَامِ، وَ أَحْزَنَهُ تَحَزُّبُ أَهْلِ الشِّرْکِ عَلَیْهِمْ فَنَوَی غَزْواً، أَوْ هَمَّ بِجِهَادٍ فَقَعَدَ بِهِ ضَعْفٌ، أَوْ أَبْطَأَتْ بِهِ فَاقَةٌ، أَوْ أَخَّرَهُ عَنْهُ حَادِثٌ، أَوْ عَرَضَ لَهُ دُونَ إِرَادَتِهِ مَانِعٌ فَاکْتُبِ اسْمَهُ فِی الْعَابِدِینَ، وَ أَوْجِبْ لَهُ ثَوَابَ الْمُجَاهِدِینَ، وَ اجْعَلْهُ فِی نِظَامِ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِین.» "Ó Deus! E qualquer muçulmano cujo assunto do Islã o preocupe, e o agrupamento dos politeístas contra eles o entristeça, e ele intencione uma expedição, ou se proponha a um jihad, mas a fraqueza o impeça, ou a pobreza o atrase, ou um incidente o adie, ou um impedimento surja antes de sua vontade, então escreve seu nome entre os adoradores, e torna obrigatória para ele a recompensa dos guerreiros, e coloca-o na ordem dos mártires e dos justos."