Hadith de Unwan al-Basri: O Manual do Imam Sadiq (a.s.) para a Autodisciplina

De acordo com a Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (a.s.) - Abna: Esta narração é muito importante e contém ensinamentos abrangentes sobre a forma de interação com os outros, a solidão, a forma e a quantidade de comida, a forma de adquirir conhecimento, a paciência e a tolerância diante das adversidades e das palavras dos tolos, e, finalmente, a posição da servidão, da submissão, da satisfação e da chegada ao mais alto pico do gnosticismo e ao cume da unicidade de Deus. (1)

A História de Unwan al-Basri

Unwan al-Basri, um homem de noventa e quatro anos, disse: "Eu costumava visitar Malik ibn Anas (o líder da escola Maliki) por cerca de dois anos. Quando o Imam Sadiq (a.s.) chegou a Medina, comecei a frequentá-lo, desejando aprender dele da mesma forma que aprendia de Malik. Um dia, o Imam me disse: 'Eu estou sob vigilância do governo, além disso, tenho orações e súplicas a fazer a cada hora do dia e da noite. Não me impeça de fazer minhas orações. Vá até Malik, como fazias antes, e pergunta-lhe o que precisas.' Fiquei triste com essas palavras e saí de sua presença, pensando comigo mesmo: 'Se ele visse algum bem em mim, não me afastaria e não me enviaria a Malik.'

Entrei novamente na Mesquita do Profeta (S.A.A.S.), cumprimentei-o, e depois entrei no santuário a partir do túmulo do Profeta, onde fiz duas rak'at de oração e disse: 'Ó Deus! Peço-Te que inclines o coração de Jafar ibn Muhammad em minha direção e que me concedas uma porção de seu conhecimento para que eu possa ser guiado pelo caminho reto.'

Em seguida, voltei para casa com tristeza, e como o amor por Jafar estava em meu coração, não voltei a procurar Malik. A partir de então, eu não saía de casa, exceto para as orações obrigatórias, até que minha paciência se esgotou. Sentindo-me angustiado, calcei minhas sandálias, vesti meu manto e, após a oração da tarde, fui em direção à casa do Imam. Ao chegar, pedi permissão para entrar. O servo saiu e perguntou: 'O que queres?' Eu disse: 'Eu queria visitá-lo e cumprimentá-lo.' Ele disse: 'Ele está rezando.' Esperei na porta por um tempo, então o servo voltou e disse: 'Entre com a bênção de Deus.' Eu entrei e o cumprimentei. Ele me respondeu e disse: 'Sente-se, que Deus tenha misericórdia de você.' Eu me sentei e, depois de me perguntar sobre minha saúde, ele levantou a cabeça e perguntou: 'Qual é sua kunya (apelido)?' Eu disse: 'Abu Abdullah.' Ele disse: 'Que Deus preserve seu apelido e o ajude no que Lhe agrada.' Eu pensei comigo: 'Se eu não tiver outro benefício deste encontro e saudação além desta súplica, já é um grande bem para mim.'

Então o Imam ponderou por um momento, levantou a cabeça e disse: 'Ó Abu Abdullah! O que queres?' Eu disse: 'Pedi a Deus que incline seu coração para mim e me conceda uma parte de seu conhecimento, e espero que Deus me dê o que Lhe pedi em relação a ti.'"

Em resposta, o Imam (a.s.) deu conselhos esclarecedores a Unwan al-Basri, que seguem abaixo:

Texto e Tradução do Hadith

"...فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللهِ لَیْسَ الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ إِنَّمَا هُوَ نُورٌ یَقَعُ فِی قَلْبِ مَنْ یُرِیدُ اللهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَنْ یُبْدِیَهُ فَإِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمَ فَاطْلُبْ أَوَّلًا مِنْ نَفْسِکَ حَقِیقَةَ الْعُبُودِیَّةِ وَ اطْلُبِ الْعِلْمَ بِاسْتِعْمَالِهِ وَ اسْتَفْهِمِ اللهَ یُفَهِّمْکَ."

O Imam disse: "Ó Abu Abdullah! O conhecimento não se obtém apenas pelo aprendizado; ele é uma luz que cai no coração daquele a quem Deus, o Altíssimo, deseja manifestá-la. Se buscas o conhecimento, primeiro busque em sua própria alma a realidade da servidão, e busca o conhecimento para colocá-lo em prática, e pede a Deus que te faça entender, para que Ele te faça compreender."

"قُلْتُ یَا شَرِیفُ فَقَالَ قُلْ یَا أَبَا عَبْدِ اللهِ؛ قُلْتُ یَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، مَا حَقِیقَةُ الْعُبُودِیَّةِ؟ قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْیَاءَ: أَنْ لَا یَرَی الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ فِیمَا خَوَّلَهُ اللهُ إِلَیْهِ مِلْکاً لِأَنَّ الْعَبِیدَ لَا یَکُونُ لَهُمْ مِلْکٌ یَرَوْنَ الْمَالَ مَالَ اللَّهِ یَضَعُونَهُ حَیْثُ أَمَرَهُمُ اللهُ تَعَالَی بِهِ؛ وَ لَا یُدَبِّرُ الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ تَدْبِیراً؛ وَ جُمْلَةُ اشْتِغَالِهِ فِیمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَی بِهِ وَ نَهَاهُ عَنْهُ؛ فَإِذَا لَمْ یَرَ الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ فِیمَا خَوَّلَهُ اللهُ تَعَالَی مِلْکاً هَانَ عَلَیْهِ الْإِنْفَاقُ فِیمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَی أَنْ یُنْفِقَ فِیهِ وَ إِذَا فَوَّضَ الْعَبْدُ تَدْبِیرَ نَفْسِهِ عَلَی مُدَبِّرِهِ هَانَ عَلَیْهِ مَصَائِبُ الدُّنْیَا وَ إِذَا اشْتَغَلَ الْعَبْدُ بِمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَی وَ نَهَاهُ لَا یَتَفَرَّغُ مِنْهُمَا إِلَی الْمِرَاءِ وَ الْمُبَاهَاةِ مَعَ النَّاسِ فَإِذَا أَکْرَمَ اللهُ الْعَبْدَ بِهَذِهِ الثَّلَاثِ هَانَ عَلَیْهِ الدُّنْیَا وَ إِبْلِیسُ وَ الْخَلْقُ وَ لَا یَطْلُبُ الدُّنْیَا تَکَاثُراً وَ تَفَاخُراً وَ لَا یَطْلُبُ عِنْدَ النَّاسِ عِزّاً وَ عُلُوّاً وَ لَا یَدَعُ أَیَّامَهُ بَاطِلًا فَهَذَا أَوَّلُ دَرَجَةِ الْمُتَّقِینَ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَی: «تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِینَ لا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ»."

Eu disse: "Ó Sharif!" Ele disse: "Diga: Ó Abu Abdullah." Eu disse: "Ó Abu Abdullah! Qual é a realidade da servidão?" Ele respondeu: "São três coisas:

Que o servo não considere como sua propriedade aquilo que Deus lhe concedeu, pois os servos não são proprietários; eles veem a riqueza como sendo de Deus e a gastam onde Deus lhes ordenou. Que o servo não planeje seus próprios assuntos. Que toda a sua ocupação seja em fazer o que Deus lhe ordenou e em abster-se do que Ele proibiu.

Portanto, quando o servo não considera como sua propriedade aquilo que Deus lhe concedeu, a doação no caminho de Deus se torna fácil para ele. Quando o servo confia o planejamento de seus assuntos ao seu verdadeiro Gestor, as calamidades deste mundo se tornam fáceis para ele. E quando o servo se ocupa com o que Deus lhe ordenou e proibiu, ele não tem tempo para discussões e para ostentar para as pessoas. Quando Deus agracia um servo com estas três qualidades, o mundo, Iblis e as criaturas se tornam insignificantes para ele. Ele não busca a riqueza para se acumular ou se gabar, nem busca honra ou posição entre as pessoas, e não desperdiça seu tempo em vão. Esta é a primeira etapa dos piedosos. Deus, o Altíssimo, diz: 'Essa é a morada da Outra Vida, que Nós preparamos para aqueles que não buscam arrogância na terra, nem corrupção; e o bom fim é para os piedosos.'"

**"قُلْتُ یَا أَبَا عَبْدِ اللهِ أَوْصِنِی. فَقَالَ أُوصِیکَ بِتِسْعَةِ أَشْیَاءَ، فَإِنَّهَا وَصِیَّتِی لِمُرِیدِی الطَّرِیقِ إِلَی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اللهَ أَسْأَلُ أَنْ یُوَفِّقَکَ لِاسْتِعْمَالِهِ؛ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا فِی رِیَاضَةِ النَّفْسِ وَ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا فِی الْحِلْمِ وَ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا فِی الْعِلْمِ. فَاحْفَظْهَا وَ إِیَّاکَ وَ التَّهَاوُنَ بِهَا قَالَ عُنْوَانُ فَفَرَّغْتُ قَلْبِی لَهُ.

فَقَالَ أَمَّا اللَّوَاتِی فِی الرِّیَاضَةِ: فَإِیَّاکَ أَنْ تَأْکُلَ مَا لَا تَشْتَهِیهِ فَإِنَّهُ یُورِثُ الْحِمَاقَةَ وَ الْبَلَهَ وَ لَا تَأْکُلْ إِلَّا عِنْدَ الْجُوعِ وَ إِذَا أَکَلْتَ فَکُلْ حَلَالًا وَ سَمِّ اللهَ وَ اذْکُرْ حَدِیثَ الرَّسُولِ: «مَا مَلَأَ آدَمِیٌّ وِعَاءً شَرّاً مِنْ بَطْنِهِ فَإِنْ کَانَ لَا بُدَّ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَ ثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَ ثُلُثٌ لِنَفَسِهِ»؛

وَ أَمَّا اللَّوَاتِی فِی الْحِلْمِ: فَمَنْ قَالَ لَکَ إِنْ قُلْتَ وَاحِدَةً سَمِعْتَ عَشْراً- فَقُلْ إِنْ قُلْتَ عَشْراً لَمْ تَسْمَعْ وَاحِدَةً وَ مَنْ شَتَمَکَ فَقُلْ إِنْ کُنْتَ صَادِقاً فِیمَا تَقُولُ- فَاللَّهَ أَسْأَلُ أَنْ یَغْفِرَهَا لِی وَ إِنْ کُنْتَ کَاذِباً فِیمَا تَقُولُ فَاللهَ أَسْأَلُ أَنْ یَغْفِرَهَا لَکَ وَ مَنْ وَعَدَکَ بِالْجَفَاءِ فَعِدْهُ بِالنَّصِیحَةِ وَ الدُّعَاءِ؛

وَ أَمَّا اللَّوَاتِی فِی الْعِلْمِ: فَاسْأَلِ الْعُلَمَاءَ مَا جَهِلْتَ وَ إِیَّاکَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ تَعَنُّتاً وَ تَجْرِبَةً وَ إِیَّاکَ أَنْ تَعْمَلَ بِرَأْیِکَ شَیْئاً وَ خُذْ بِالاحْتِیَاطِ فِی جَمِیعِ مَا تَجِدُ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ اهْرُبْ مِنَ الْفُتْیَا هَرَبَکَ مِنَ الْأَسَدِ وَ لَا تَجْعَلْ رَقَبَتَکَ لِلنَّاسِ جِسْراً."** (2)

Eu disse: "Ó Abu Abdullah! Dê-me um conselho." Ele disse: "Aconselho-te nove coisas, pois são meus conselhos para aqueles que buscam o caminho para Deus, o Altíssimo, e peço a Deus que te conceda o sucesso em praticá-las. Três delas são sobre a disciplina da alma, três sobre a paciência e três sobre o conhecimento. Memoriza-as e não as negligencie." Unwan disse: "Eu esvaziei meu coração para ele."

Ele disse: Quanto às três sobre a disciplina da alma:

Evita comer aquilo que não te apetece, pois isso leva à tolice e à estupidez. Não coma a menos que esteja com fome. Quando comeres, que tua comida seja lícita e dize 'Bismillah' (Em nome de Deus), e recorda o hadith do Mensageiro de Deus (S.A.A.S.) que disse: 'Nenhum ser humano enche um recipiente pior do que sua própria barriga. Se for inevitável, que reserve um terço para a comida, um terço para a bebida e um terço para a respiração.'"

Quanto às três sobre a paciência:

Se alguém te disser: 'Se disseres uma [palavra], ouvirás dez', diz: 'Se disseres dez, não ouvirás uma'. Se alguém te insultar, diz: 'Se dizes a verdade no que dizes, peço a Deus que me perdoe, e se mentes no que dizes, peço a Deus que te perdoe.' Se alguém te ameaça com opressão, tu o aconselhas e rezas por ele.

Quanto às três sobre o conhecimento:

Pergunta aos sábios sobre o que não sabes, mas nunca os interrogues para os incomodar ou testar. Evita agir com base na tua própria opinião e age com precaução em tudo o que encontrares um caminho para tal. Foge de dar uma fatwa (parecer jurídico) como fugirias de um leão, e não tornes teu pescoço uma ponte para as pessoas (não assumas os pecados delas dando um parecer inapropriado).

Referências: